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كُتّاب وآراء
جريمة قتل تهزّ مدينة البروج
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - حميد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:52
القتل اصبح عاديا كل يوم جثة اوجثتين هذا في سلا والاخر في فاس التي اصبحت بؤرة اجرام بامتياز واخر في البروج وقبلها سطات المجاورة وهكذا الى ان يصل اليوم الذي سيصبح فيه المغرب كله بؤرة اجرام بمدنه وقراه انذاك فكها يامن وحلتيها رحم الله الفقيد وذنوبه ستظل عالقة في رقبة المشرع الذي الغى عقوبة الاعدام
2 - marocain de France الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:52
ا لعيب في الحكومة التي لا تلعب الدور الاساسي و الطبيعي لحماية المواطن . الاعدام هو الحل ...
3 - amine الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:56
اللهم ان هدا منكر
يجب اصلاح القضاء صراحة حتى تكون الاحكام الصادرة في حق المجرمين قاسية بعيدة عن الرشوة اباك صاحبي
يجب تطبيق الاعدام شنقا لتعطى العبرة لكل من سولت له نفسه حمل السيف
يجب اصلاح القضاء صراحة حتى تكون الاحكام الصادرة في حق المجرمين قاسية بعيدة عن الرشوة اباك صاحبي
يجب تطبيق الاعدام شنقا لتعطى العبرة لكل من سولت له نفسه حمل السيف
4 - oussama الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:16
سبحان الله مدن تشهرها جرائمها،لم أسمع بهذه المدينة قط.
5 - عربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:16
خسني نفهم علاش صورة الملك دئما مهزوزه في أي بلاصه بزاااف
6 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:17
لاحول ولاقوة إلا بالله والله مثل هذه الأخبار تدمي القلب كثر القتل كأننا نعيش في الغابة اللهم اغفرله وارحمه
7 - khaald الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:19
لا اله الا الله محمد رسول الله وانا لله وانا اليه راجعون. الله يصبرك ميمتي. عينا ما نطالبو الإعدام ثم الإعدام ولكن والو.الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
8 - إبراهيم الجديدة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:21
آلله ارحموا بلاد الأمن والأمان أين هو الأمان
9 - rachid1975 الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:21
الله يرحموا و يصبر عائلتو و أصدقائوا. يجب محاربة زرع المخدرات بالمغرب و الحرص على عدم دخول الأقراص المهلوسة إلى المغرب.
10 - مصطفى الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:22
صراحة القتل العمد حله الوحيد الاعدام، ليكون عبرة للآخرين، اتركنا من حقوق الإنسان و غيرها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب بها كورقة ضغط لازلت تنفذ الإعدام في بعض الولايات التابعة لها الإعدام ثم الإعدام لكل قتل نفس بغير بحق
11 - mowatine الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:26
وا فيناهوما دياول حقوق الانسان و دوك اللي كيطالبو بالغاء عقوبة الاعدام . يجب ان يعدم كل قاتل هذا هو شرع الله
12 - بلوكاج الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:26
اللي كانوا يقولون خائفون على المغرب أن يصبح مثل سوريا والعراق هاانتم تلاحضون القتل في واضحة النهار بدون حرب
13 - سارة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:32
إليك الله ياوطني اصبح القتل سهل جدا أين انتم يا حقوق الانسان ما ريكم فهذا صراحة مخصش يكون العفو حينت بزاف هذ شي ولا اي واحد كيجيه الحبس ساهل يقتل يدخل الحبس يجيه العفو يخففو له العقوبة نطلب بالإعدام لكن شخص سولت له نفسه قتل روح عمدا ولينا نخافو على راسنا المغرب مبقاش فيه الأمان وهذ الشي كيضر حتى بالسياحة فالمغرب الي نقصات حتى حد مبقا باغي يجي المغرب علاش ميديروش قانون الإعدام لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
14 - هاشمي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:53
انتشرت الجريمة بشكل كبير و السبب هو غياب الأمن من جهة و انشغال الحكومة و البرلمان بأكل الحلوى .
15 - Lym الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:58
الإعدام هو ربيو ولادكم .تربية حسنة ،المغاربة فشلو فالتربية .وليس الفقر أو الدولة ،الدليل في أوروبا كل موفر وتلقى الاماكن التي يكثرون فيها اولاد المغاربة داءما غير آمنة من باريس الى ماامستردام ومرصاي .يلدون بكثرة وخصوصا أصحاب البادية يفكروني في الغجر .ناس بدون هدف أو طموح .انما الامم الاخلاق .وبصفة عامة دول المغرب العربي لهم أزمة الاخلاق وهي سبب فقرهم .الله يرحم هد المسكين والله يصبر امه
16 - شرف الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:09
الاعدام في حق القتلة المجرمين. الاعدام في حق القتلة لحفظ ارواح الناس. والا ستنفلت الأمور وينعدم الأمن وتنتشر الجريمة. الاعدام والاعدام والاعدام للقتلة.
17 - MOSTAFA D'OUJDA الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:16
est-ce que vous savez que le juge ne peut pronon cer la peine capitale qu'une fois que notre Roi donne son accord ?...ET OUI...c'est pas facile d'appliquer la peine de mort ici au Maroc..celui-ci est traqué par les organisations mondiales pour la protection des peuples...le Maroc ne peut pas affronter de telles organisations..le monde politique nous tient par la main malade comme on dit..chez nous et je suis sûr que vous m'avez compris...Moi je souhaite que les prisons doivent changer leurs traitements envers les détenus...je veux plus de travaux forcés pour les prisonniers...les prisons doivent être construits hors des villes...je veux plus de rigueur pour le règlement
intérieur des prisons...je veux que les grâces royales touchent uniquement les détenus pour des une affaire ne concernant guère le vol ou l'agression ou tout acte grave
intérieur des prisons...je veux que les grâces royales touchent uniquement les détenus pour des une affaire ne concernant guère le vol ou l'agression ou tout acte grave
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