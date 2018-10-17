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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وداع ضحية قطار الموت

وداع ضحية قطار الموت

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - wald baba الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:23
رحمة الله عليه ونحسبه من اهل الجنة المرحوم ذهب لاخذ قرار تعيينه لكن وافته المنية ربما أراده الله في جنته ومن يدري
ليس هذا على الله بعزيز إنما إذا أراد لشئ ان يقول له كن فيكون...صدقت الله العظيم
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