24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  3. نقل السفارة إلى القدس يثير انتقادات في أستراليا (5.00)

  4. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  5. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أرملة ضحية قطار بوقنادل

أرملة ضحية قطار بوقنادل

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:42

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - zaki from germany الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:47
رحم الله كل الاموات و بالشفاء لكل المصابين...كما رأينا في الفيديوهات الكل ضايخ و كل شيئ غير منظم....دائما كنت اسأل نفسي... ماذا لو وقعت كارثة طبيعية لاقدر الله او شئ من هذا القبيل في المدينة القديمة بسلا او فاس او الدار البيضاء....ماذا سنفعل؟؟؟ ليس هناك خطط انقاذ... شاهدت ايضا ان هناك تراكس(ليس الشيخة) تقوم بالبحث عن المفقودين وسط ركام مقطورات القطار...صراحة شئ مقرف و حزين!يجب تنظيم دورات تكوينية لرجال الطوارئ لمواجهة كل الكوارث عوض تنظيم دورات و مهرجانات ليس لنا لها نفع...وانا لله وإنا إليه راجعون!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حسين عمري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:02
تغمده الله تعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه وتقبله بما يتقبل به عباده الصاحين هو وجميع ضحايا قطار الموت والهم ارملته حميل والسلوان..ويكفيها عزاء الذكرى الطيبة التي تركها..اما الموت فقادم انا جميعا..و مصير محتوم لامفر منه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.