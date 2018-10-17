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كُتّاب وآراء
أرملة ضحية قطار بوقنادل
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - zaki from germany الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:47
رحم الله كل الاموات و بالشفاء لكل المصابين...كما رأينا في الفيديوهات الكل ضايخ و كل شيئ غير منظم....دائما كنت اسأل نفسي... ماذا لو وقعت كارثة طبيعية لاقدر الله او شئ من هذا القبيل في المدينة القديمة بسلا او فاس او الدار البيضاء....ماذا سنفعل؟؟؟ ليس هناك خطط انقاذ... شاهدت ايضا ان هناك تراكس(ليس الشيخة) تقوم بالبحث عن المفقودين وسط ركام مقطورات القطار...صراحة شئ مقرف و حزين!يجب تنظيم دورات تكوينية لرجال الطوارئ لمواجهة كل الكوارث عوض تنظيم دورات و مهرجانات ليس لنا لها نفع...وانا لله وإنا إليه راجعون!
2 - حسين عمري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:02
تغمده الله تعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه وتقبله بما يتقبل به عباده الصاحين هو وجميع ضحايا قطار الموت والهم ارملته حميل والسلوان..ويكفيها عزاء الذكرى الطيبة التي تركها..اما الموت فقادم انا جميعا..و مصير محتوم لامفر منه...
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