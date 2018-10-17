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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جنازة ضحية قطار الموت

جنازة ضحية قطار الموت

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - سعيد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:37
رحم الله جميع ركاب القطار الذين قضوا في الحادث الاليم. وانا لله وانا اليه راجعون
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2 - محمد محمد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:44
الله يرحمه ويغفر له ويصبر عائلته إن لله وإن إليه راجعون
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7
3 - مغربية حرة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:47
انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله الله يرحمو البقاء لله والله يصبر الاهل ديالو ويشافي جميع المصابين ويرحم جميع المسلمين
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4 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:49
إنا لله وانا اليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
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5 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:52
انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحارة لكل عائﻻت المتوفين يا رب اجعلهم من أهل الجنة. و ارزق أهاليهم الصبر و السلوان.لله ما أعطى ولله ما اخد. قدر و مكتوب.
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6 - محمد الرباطي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:53
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة،ونعم الرجل واحسن مثال للشرطي النزيه و الاجتماعي
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7 - mehdi الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:57
رحم الله جميع الأموات إن لله وإن إليه راجعون
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8 - سميرة ملوك الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:13
ان لله وان اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخد الله يرحمهم ويجعل متواهم الجنة ويصبر اهلهم ويشافي باقي الجرحى والله ان العين تبكي والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا ان لله وان اليه راجعون
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9 - omo oussama الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:15
البقاء لله عز وجل كل نفس داءقة الموت عزن وعزكم واحد فبشر الصابرين اللدين ادا اصابتهم مصيبة قالو انا لله وانا اليه راجعون نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمة
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10 - علاء الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:15
اللهم ان كان محسننا فزد في احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
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11 - مواطنة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:21
الله يرحم ضحايا القطر ويصبر اهلهم ماتوا شهداء انتهى اجلهم قضاء وقدر نطلب لهم الرحمة والمغفرة
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