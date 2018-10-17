24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/10/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
- تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بسطات وبرشيد
- جائزة منصور بن زايد
القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)
- خبير مغربي: خاشقجي "حي" .. و"بيارق مزيفة" تتربص بالسعودية - (160)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (85)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (75)
- مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام - (70)
- الجزائر تتشبث بالحضور إلى مفاوضات الصحراء بصفة "بلد مجاور" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جنازة ضحية قطار الموت
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سعيد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:37
رحم الله جميع ركاب القطار الذين قضوا في الحادث الاليم. وانا لله وانا اليه راجعون
2 - محمد محمد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:44
الله يرحمه ويغفر له ويصبر عائلته إن لله وإن إليه راجعون
3 - مغربية حرة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:47
انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله الله يرحمو البقاء لله والله يصبر الاهل ديالو ويشافي جميع المصابين ويرحم جميع المسلمين
4 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:49
إنا لله وانا اليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
5 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:52
انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحارة لكل عائﻻت المتوفين يا رب اجعلهم من أهل الجنة. و ارزق أهاليهم الصبر و السلوان.لله ما أعطى ولله ما اخد. قدر و مكتوب.
6 - محمد الرباطي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:53
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة،ونعم الرجل واحسن مثال للشرطي النزيه و الاجتماعي
7 - mehdi الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:57
رحم الله جميع الأموات إن لله وإن إليه راجعون
8 - سميرة ملوك الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:13
ان لله وان اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخد الله يرحمهم ويجعل متواهم الجنة ويصبر اهلهم ويشافي باقي الجرحى والله ان العين تبكي والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا ان لله وان اليه راجعون
9 - omo oussama الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:15
البقاء لله عز وجل كل نفس داءقة الموت عزن وعزكم واحد فبشر الصابرين اللدين ادا اصابتهم مصيبة قالو انا لله وانا اليه راجعون نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمة
10 - علاء الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:15
اللهم ان كان محسننا فزد في احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
11 - مواطنة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:21
الله يرحم ضحايا القطر ويصبر اهلهم ماتوا شهداء انتهى اجلهم قضاء وقدر نطلب لهم الرحمة والمغفرة
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11