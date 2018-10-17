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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة الضابط شهيد القطار

قصة الضابط شهيد القطار

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسام الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:57
الله يرحمو وصبر عائلتو اللهما اشفي المصابين إن لله وإن إليه راجعون
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2 - Hassan Simari الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:01
إن لله وإن إليه راجعون الله إرحمو وصبر گافة أقاربو والله إرحم گل الموتى وشفي المصابين ربما من هـول الصدمة گلام السيدة شيء ما غريب
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3 - كوي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:12
رحمة الله عليك و اسكنه فسيح جناته
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4 - عبدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:12
رحمه الله الله يصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون
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