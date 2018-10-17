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كُتّاب وآراء
قصة الضابط شهيد القطار
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - حسام الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:57
الله يرحمو وصبر عائلتو اللهما اشفي المصابين إن لله وإن إليه راجعون
2 - Hassan Simari الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:01
إن لله وإن إليه راجعون الله إرحمو وصبر گافة أقاربو والله إرحم گل الموتى وشفي المصابين ربما من هـول الصدمة گلام السيدة شيء ما غريب
4 - عبدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:12
رحمه الله الله يصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون
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