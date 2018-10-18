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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | والد إشراق: تَا حَاجة متعوّضنِي

والد إشراق: تَا حَاجة متعوّضنِي

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - معجب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:19
جميع ضحايا القطار تاثرت بوفاتهم لكن الطالبة اشراق زلزلت فؤادي وجوارحي حتى وددت الصراخ في الصحاري
لقد قسمت ظهري يا اشراق اه ثم اه
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2 - محمد سليماني من وجدة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:25
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويرحم كل ضحايا هاد الفاجعة الأليمة
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3 - نورالدين من الرباط الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:25
إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم اختنا إشراق ونسأل الله ان يدخلها فسيح جناته يا رب آمين وأن يلهم دويها الصبر و السلوان
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4 - wood الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:26
كيف يمكن أن يقوم المخزن بإعادة تشغيل نفس الخط الذي وقعت فيه الحادثة دون اجراء تحقيق و الإنتهاء منه و دون تحديد المسؤوليات . فهذا الامر جريمة ضد الشعب المغربي . فيبدو ان المغاربة بالنسبة له مجرد دواب يتم نقلهم في عربات قطار متهالك و الأهم هي المداخيل التي يدرها هذا الخط و التي يجب أن لا تتوقف !!!
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10
5 - ضربك الثران . الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:28
قال أحد المسافرين المداومين على الخط أن القطار كان يحدث اهتزازا خفيفا لمدة أسبوع قبل الكارثة ورغم ذالك لم تكلف الهيئة المكلفة بالصيانة نفسها عناء البحث عن مكامن الخلل وهو ما يجعلنا نحمل كامل المسؤولية للوزراة ونطالب بإقالة ومحاسبة المستهزءين بأرواح الضحايا من مستعملي القطار . أما الاختفاء حول القضاء والقدر فما هو الا طوق نجاة يستعمله المسؤولون للتدليس على الرأي العام والتنصل من تبعات الجريمة المقترفة عن سبق إصرار وترصد .
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6 - ridos الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:29
إنا لله وإنا إليه راجعون. الدوام لله عز وجل. اللهم أرزق أهلها الصبر والسلوان واغمض من توفى برحمتك يا أرحم الراحمين
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7 - مغربي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:31
كلام يدرف الدموع ويدمي القلب
انا لله وانا اليه راجعون
وما تدري نفس بأي أرض تموت
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8 - الوطنية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:32
لله ما اعطى . اعطى ابنة خلوقة ذكية مواضبة ولله ما أخذ . اخذ بنتا يشهد لها الكل بأخلاقها .فلك العوض عنها بالصبر وبالدعاء لها بالرحمة . الله يرحمها ويسكنها فسيح جنانه مع الطيبين والصالحين
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9 - ام فدوى الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:33
وانت سيدي المدير اكثر تأثرا لرحيلها...ما أروع ان ترى مسؤوﻻ إنسان...
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10 - الهاشمي كولميمة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:35
إن لله و إنا إليه راجعون...للأسف الشديد في بلدي يموت الشباب الطموح...لا نعرف السبب و لكن ما نعرفه هو أننا نموت موتا خبيثا.
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11 - Driss casawi الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:48
الله يعوض عليك فيها . هاته نهاية حالها . الله يرزقك الصبر و السلوان و يجعل الفقيدة في جنة نعيم
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12 - مريم الخميس 18 أكتوبر 2018 - 11:06
انا لله وانا اليه راجعون رحمها الله وادخلها فسيح الجنان اللهم لا اعتراض على قضاء الله والله ان القلب لمكلوم لا نملك شيئا سوى الدعاء لشهداء القطار بالرحمة والمغفرة.والشفاء لكافة المصابين . ومتابعة كل المسؤولين على التقصير والمشرملين الدين نهبوا أغراض الناس وممتلكاتهم ."موتة وتوخيضة .
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13 - مغربي حر من بلجيكا الخميس 18 أكتوبر 2018 - 11:09
أولا وقبل مل شيء أود أن أتقدم بتعازي الحارة لعائلات جميع ضحايا هذه الحادثة المؤلمة وأسأل الله أن يمطر شآبيب رحمته عليهم كما أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى . لكن إذا إستثنينا المبادرة الطيبة لجلالة الملك وذلك بتحمله مصاريف الدفن لجميع الضحايا وكذلك الجرحى فلا شيء يذكر قام المسؤولون وهذا بشهادة بعض الأشخاص الذين كانوا على متن القطار مرورا بوزير الداخلية ووزير النقل اللهم " هديك جوقة بلا فايدة لي قامو بها يوم الحادث، زعما هنا جيت وزيد علها داك الهرج والمرج لي قام به بعض لكرايدي من الدرك والبوليس والوقاية المدنية " . فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل التحقيقات ستكون منصفة ويتابع فيها كل من وزير النقل والمدير العام للسكك الحديدية أم ستقبر كما قبرت كل من قضية شهيدة القنيطرة، وسعيد الحسيمة وشهيدات إمنتنوت وغيرها من القضايا؟؟؟؟؟
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