24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/10/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
- تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بسطات وبرشيد
- جائزة منصور بن زايد
القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)
- خبير مغربي: خاشقجي "حي" .. و"بيارق مزيفة" تتربص بالسعودية - (160)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (85)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (75)
- مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام - (70)
- الجزائر تتشبث بالحضور إلى مفاوضات الصحراء بصفة "بلد مجاور" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعاون سياحي مع الشيلي
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:30