24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/10/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- تشريع الإجهاض في أكثر ولاية محافظة بأستراليا
- قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
المغرب يتقدم بنقطتين في مؤشر "دافوس" لأقوى اقتصادات العالم (5.00)
فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)
- مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام - (75)
- اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل" - (59)
- تدوينة "شهيدة الهجرة" تحبس ناشطا إعلاميا سنتين بمدينة تطوان - (56)
- إشراق .. طالبة ماستر أجهض "قطار الموت" فرحها بمستقبل باهر - (55)
- مقتل خاشقجي .. أمريكا تطلب من تركيا دليلا بالصوت والصورة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة ينعون إشراق
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:18
رحمة الله عليك اختي....اللهم ياربي صبر والديها واجعل مثواها الجنة
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2