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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمطار قوية بالدار البيضاء

أمطار قوية بالدار البيضاء

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 17:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - قلب الأسد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:02
تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعلها خيرا ومنفعة للبلاد والعباد
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30
2 - عبدالله الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:06
من كارثة الى الاخرى ، واش سرحتو قوادسكم ديال الزناقي لي تا يلوحو فيهم الزبل هادوك لي غادين يغرقو فيهم. نبهناكم عدة مرات او داكشي لي غادي يكون او من بعد بداو تبكيو او لصقو المسؤولية في الدولة لانها هي لي قالت ليكم لوحو الزبل في الزناقي ماشي تربيتكم.
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16
3 - حاميدو الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:07
اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق......
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23
4 - هشام الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:13
الحمد لله الدى بيديه كل شئ.......
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13
5 - mohcine lebbr الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:16
ماعرفتش علاش شي وحدين كايتشكاو..( واا الشتا بزاف .. وا البرد و وووو) شنو غاتقولو كو كان الجفاف؟؟؟؟ عاد ترتاحوا ؟؟ الله يهديكم ا خوتي قولوا الحمد لله و هذا من فضل ربي ينعم علينا بالشتا فهاد الوقت شهر 10 الوقت المناسب للفلاحين اي للتربية ليكون موسم زراعي زاهر ان شاء الله قولو داائما على اي حاجة :الحمد لله الحمد لله ... ❤❤
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13
6 - مناجي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:16
امطار قوية تارة مصحوبة برياح قوية وتارة امطار البرودي قوية وهادءة دون رياح كلها ممتعة ونافعة تنعش الارض الفلاحية المعطاء فحبدا لو شملت كل ارجاء جنوبه وشرقه ووسطه ليعم الخير والنماء والازدهار :( اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ) يا ا رحم ا لراحمين يارب العالمين .
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7
7 - Rbati الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:17
أمطار مماثلة في العاصمة و لكن مع رياح أقل قوة نسبيا. ربما سنشهد فصل خريف جد ممطر هذه السنة، خصوصا نوفمبر القادم، و بداية فصل شتاء بارد و مثلج في شهر ديسمبر. هذا حسب آخر تحديثات النموذج الأوروبي ECMFW.
الدولة يجب أن تستفيق و تبحث عن حلول لسكان المناطق الداخلية و خصوصا الجبلية بدعمهم بتسخين مركزي حتى لا تستنزف الغابات من أشجارها بسبب الحطب.
أما نحن سكان المناطق الساحلية فممكن العيش بدون تسخين مركزي مادام درجات الحرارة نادرا ما تنزل تحت درجة التجمد. أغطية و ألبسة ساخنة تكفي لتفادي لسعات البرد.
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1
8 - عاش المغرب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:33
الله يلطف بالمغاربة. الرجاء في الله سبحانه أن يلطف بنا وبأن يرزق المغاربة في كل مكان الخير والرزق والصحة والعافية و ان يفك عنا شر الحكومة وبرلمان الحلوى.
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-1
9 - mohajir الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:35
حمد الله على هذا الخير...هنا بفرنسا الجفاف الى حد الساعة و لا قطرة واحدة..حلل و ناقش
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10 - كندية مغربية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:40
مثل كندا تماما الله يجعلها على قد النفع باذن الله لا تنسو الدعاء مستجاب وقت الامطار للصالحين فادعوا الله تعالى ان يحفظ بلادنا وشعبنا و ان يغفر لنا ويتوب عنا ويرضى عنا بدل كثرة الهضرة الخاوية
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