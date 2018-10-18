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كُتّاب وآراء
الخلفي وفاجعة بوقنادل
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسين عمري الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:27
رئيس حكومة لم يكلف نفسه قراءة الفاتحة على ارواح ضحايا قطار الموت او دقيقة صمت ..ربما"بدعة وهو فقيه اصولي "...ولو زار في دولة اخرى لحمل باقة ورد لنصب تذكار الجندي المجهول و صمت دقيقة...انها استهانة بارواح زهقت وتجاهل لآلام عائلات الضحايا...غنها حكومة العبث في بلاد العبث في زمان العبث. !!!
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