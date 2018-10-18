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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قطار الموت والصدمة النفسية

قطار الموت والصدمة النفسية

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 20:42

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1 - Hassan Sima الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:04
الله إرحم لمات وشافي لمزال مصاب ليس بالساهـل تجاوز المِحنة لگن الله قذر ما شاء ووجب حمد الله للناجين والمصابين فالحياة بيد الله لا أحد يعلم بموته ولا لحظته لمن يطغى ويتجبر إعلم أن الموت لا مفر منه. لا إله إلا الله
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