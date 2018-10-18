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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعويضات ضحايا القطار

تعويضات ضحايا القطار

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amal3 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:13
ليس التعويض الذي يهم بل مقاضاة المسؤولين عن الفاجعة كل من وزير النقل والمدير العام للسكك الحديدية والداخلية ضد الحكومة
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3
2 - Seddam الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:14
أظن أن أغلب المصابين تمت سرقتهم خصوصا القتلى و ذوي الإصابات الخطيرة،و هؤلاء لا يحتاجون إلى تبرير يتبث وجودهم ضمن الركاب،ستقول لي ربما لم يؤدوا ثمن الرحلة أقول لك يمكن الرجوع في هذه الحالة أو حالة كل الركاب إلى الكاميرات المثبتة أمام الگيشيات،فلا داعي إلى تعذيب المواطن مرتين مرة بحشره في قطار لا يصلح للعمل و ثانيا بعدم تعويضه عن الإصابة.
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5
3 - الفيلسوف الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:27
لي ما عندوش تذكرة كيخصو شهود وهدا الا بقاو عاقلين مع ديك الصدمة لي طرات ليهم.. زعما هادشي يقدر يطول ويدوز سنوات عاد يتم تعويض ديال الناس.. للأسف
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