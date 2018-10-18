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كُتّاب وآراء
مخطط "المغرب الأخضر"
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - عبدالصمد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:49
السيد وزير الفلاحة من أنجح الوزراء في تاريخ المغرب فهو أعطى الشيء الكثير لقطاع الفلاحة وأحسن تدبير القطاع بسياساته واستراتيجياته التي ظهرت نتائجها في أرض الواقع
2 - محمد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:51
ديما قطاع الفلاحة حاضر و يتصدر عناوين الصحافة الالكترونية و الورقية ايضا
3 - هشااام الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:51
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا و جنوبا للوقوف على المشاريع و التواصل مع المواطنين.
4 - السعدي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:52
مخطط ناجح بامتياز . حقق الأهداف المرجوة منه
5 - صلاح الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:52
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
6 - سوسي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:52
هذا هو المعنى الحقيقي والصريح لشعار: العمل والمعقول وأغاراس أغاراس , وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتواصل مع ساكنة شتوكة ، مع المهنيين ، يقبل على مشاريع كبرى ويعطي إنطلاقة لأخرى.
اغاراس أغاراس
اغاراس أغاراس
7 - مولاي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:53
الفلاحة المغربية بحاجة الى افكار جريئة مثل هذه التي نحن بصددها الأن. شكرا للسيد الوزير على هذه الجرأة و هذه الشجاعة.
8 - ملوكي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:53
السيد وزير الفلاحة رجل المرحلة اتبث جدارته من خلال العمل و المعقول و ضل دوما في مستوى انتظارات المغاربة
9 - سمااااي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:53
في المغرب هناك وزير فلاحة لا يعرف معنى الراحة شكرا لك سيدي الوزير على هذه الالتفاتة لساكنة اقليم شتوكة شتوكة
10 - غلال الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:53
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب
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