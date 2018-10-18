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كُتّاب وآراء
عنترة يتشبث بمنصبه
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ابن المحمدية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:10
من العار أن نرى المسؤولين عن الشأن المحلي لمدينة بهدا المستوى.مسؤولين لا تهتم بمصالح الموطن كل مايهم هي مصالحهم الشخصي.مسؤولين يتحكم بهم موال شكارة.
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
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