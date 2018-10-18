24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/10/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- تشريع الإجهاض في أكثر ولاية محافظة بأستراليا
- قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت
- الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
- زياش يتعافى من الإصابة ويعود إلى تداريب أجاكس
- البطائق البنكية بالمغرب تتجاوز 15 مليونا .. والمعاملات في ارتفاع
تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)
لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)
- أخنوش: مخطط "المغرب الأخضر" يخلق رُبع مليون وظيفة إضافية - (132)
- النقابات ترفض مقترح زيادة 400 درهم .. وتُطالب برفع "السميك" - (93)
- تدوينة "شهيدة الهجرة" تحبس ناشطا إعلاميا سنتين بمدينة تطوان - (76)
- "مالية 2019" .. هذا ما يعد به العثماني لتحسين معيشة المغاربة - (70)
- إشراق .. طالبة ماستر أجهض "قطار الموت" فرحها بمستقبل باهر - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رفض التجنيد الإجباري
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hicham الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القانون سيترك آثار إيجابية
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة وضع المملكة المغربية سلوكا و اخلاقا بعد الانتهاء من فترة التجنيد المؤداة نقدا .
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة كيفية تحمل المسؤولية مستقبلا.
هذا القانون سيغيب الركون في الازقة وانتظار المستحيل في ظل النمو الديموغرافي الكبير وكثرة القيل والقال دون مساهمة فعالة مما يتيحه الدستور من واجبات تغيب حين وقت تفعيلها.
هذا القانون سيتيح لمن له إرادة قوية في المساهمة في الخروج من غير النافع إلى النافع .
هذا القانون سيمكن من الكثير من الآثار الإيجابية في هذه المملكة المغربية الشريفة .
والله ولي التوفيق. !!!
هذا القانون سيترك آثار إيجابية
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة وضع المملكة المغربية سلوكا و اخلاقا بعد الانتهاء من فترة التجنيد المؤداة نقدا .
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة كيفية تحمل المسؤولية مستقبلا.
هذا القانون سيغيب الركون في الازقة وانتظار المستحيل في ظل النمو الديموغرافي الكبير وكثرة القيل والقال دون مساهمة فعالة مما يتيحه الدستور من واجبات تغيب حين وقت تفعيلها.
هذا القانون سيتيح لمن له إرادة قوية في المساهمة في الخروج من غير النافع إلى النافع .
هذا القانون سيمكن من الكثير من الآثار الإيجابية في هذه المملكة المغربية الشريفة .
والله ولي التوفيق. !!!
2 - LAS PALMAS الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:59
من بعد شوية تشوفوهم حاملين راية الجمهورية الوهمية , نعم تلك الوجوه
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2