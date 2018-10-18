24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت (5.00)

  2. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  3. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  4. تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)

  5. لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رفض التجنيد الإجباري

رفض التجنيد الإجباري

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:02

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hicham الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القانون سيترك آثار إيجابية
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة وضع المملكة المغربية سلوكا و اخلاقا بعد الانتهاء من فترة التجنيد المؤداة نقدا .
هذا القانون سيمكن الشباب المغربي من معرفة كيفية تحمل المسؤولية مستقبلا.
هذا القانون سيغيب الركون في الازقة وانتظار المستحيل في ظل النمو الديموغرافي الكبير وكثرة القيل والقال دون مساهمة فعالة مما يتيحه الدستور من واجبات تغيب حين وقت تفعيلها.
هذا القانون سيتيح لمن له إرادة قوية في المساهمة في الخروج من غير النافع إلى النافع .
هذا القانون سيمكن من الكثير من الآثار الإيجابية في هذه المملكة المغربية الشريفة .
والله ولي التوفيق. !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
2 - LAS PALMAS الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:59
من بعد شوية تشوفوهم حاملين راية الجمهورية الوهمية , نعم تلك الوجوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.