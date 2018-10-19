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كُتّاب وآراء
ارتفاع أسعار المحروقات
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - socialllllllllll الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:35
ياربت لو كنا كنشوفو من وراء هذه الزيادات بلي كتحسن البلاد لقلنا نصبرو باش تصلاح بلادنا اذا ما صلحناها نحن شكون يصلحها ؟ المشكل الزيادة دئما والبلاد راجعة لور لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم في عمري تقريبا 60 سنة وما عمرني شوفت شي حكومة بحال هادي حكومة العثماني اكفس حكومة في التاريخ لكن لدي أشك فيه بلي جميع الأحزب مشتركين مع خدام القصر لتحطيم هذا الحزب نهائيا باش معمرو مزال. ابان في المغرب
2 - مواطن مغربي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:42
هادشي ماشي معقول و غير مقبول، المواطن الضعيف لا يكترثون له مع الاسف انا لدي سيارة ايصانص متواضعة و مع ذلك استهلاكها كبير كيف لنا ان نجمع ما بين مصاريف الضريبة و التأمين و الفحص التقني و مع ذلك زيادة وراء زيادة اللهم ان هذا منكر
3 - أدربال الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:44
في السويد
سعر لتر من المازوط 16 درهم
في المغرب
سعر لتر واحد من المازوط 10 دراهم
أجر سائق الطوبيس في السويد
22000 درهم بعد خصم الضريبة
أجر سائق الطوبيس فالمغرب 3000 درهم
حلل و ناقش !!!
سعر لتر من المازوط 16 درهم
في المغرب
سعر لتر واحد من المازوط 10 دراهم
أجر سائق الطوبيس في السويد
22000 درهم بعد خصم الضريبة
أجر سائق الطوبيس فالمغرب 3000 درهم
حلل و ناقش !!!
4 - 3ala slamtkome الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:47
depuis la sortie spectaculaire de si daoudi les prix sont restés figés 11.46dh pour l essence 10.15dh pour le mazoute depuis lors une sacré somme non on dirait que ces du vous voulez ceci nous on fera cela et frappé votre tete contre le mur. puis plus un mot meme de votre part hespres.et maintenant voila un petit texte pour dire a c les prix qui flambent et l opec etc et bla bla bla .nous n avons pas la mémoire courte mais makaench ma3 men .
5 - abdou الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:50
ايوا راه تزادت الميزانية خصهم يخرجوها منا ب اي طريقة يا المداويخ ببببففففففف
6 - تحطيم الطموح الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 14:06
كل ما في الأمر على هاذه الزيادات في المحروقات وأشياء أخرى سببه تحطيم حكومة العدالة والتنمية كما يقال العصا في ارويدة لأن هاذه الحكومة أغلقت على المفسدين أبواب الفساد
7 - من فرنسا الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 14:10
،حتى فرنسا لما كان لتر الكازوال 1.19euro في الاشهر الماضية,اصبح الان ب1.50euro.
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