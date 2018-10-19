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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضعف قيمة منحة الطلبة

ضعف قيمة منحة الطلبة

الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طالب الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:36
للتذكير فقط .نحن طلبة كلية العلوم عين للشق بالدارالبيضاء شعبة العلوم الرياضية لم نتوصل بالمنحة بعد ...أتمنى من جريدتكم الموقرة أن تبحث في هذه النازلة ...أنا شخصيا دهبت لاستفسار الأمر و قلت للسيدة أن مدن أخرى توصلوا بها ...فأجابتني بهذه الطريقة (هاذوك راه مقادين الوضعية مع الرباط) ...لكن ما ذنبنا نحن الطلبة الفقراء ...و الله العظيم أخوتي ما عندي ما ناكل ...الله غالب
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