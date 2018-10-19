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كُتّاب وآراء
ذبح خمسيني بالمحمدية
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - wood الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:14
حسب الأخبار الواردة فهذا الشخص أحمق و كان طول الوقت يشكل خطرا كبيرا على المواطنين فلا يمكن لمن يملك ذرة من العقل أن يتجول برأس شخص مقطوع و يفتخر بذلك الا اذا كان من آل سعود ، فالسلطات لا يعني لهم هذا الشخص شيئا , فهم عيونهم على الاسوياء الذين يمكن حلبهم ، فمثل هذا الشخص يوجد منه المئات إن لم نقل الألاف يتسكعون في شوارع المدن و حتى في الطرقات و يشكلون خطرا كبيرا على المواطنين و البعض منهم يتسبب في حوادث سير قاتلة ، فإداع هذا الشخص في مستشفى للامراض العقلية سيكلف المخزن ما لا يقل عن 100 درهم يوميا و هي أكثر من أجرة مخزني في بلاد المخزن !!!
4 - ملاحظ الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:49
بعيدا عن الجريمة اريد فقط الاشارة الى حالة الدوار المعفنة البئيسة .
5 - socialllllllll الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:57
هما حتى هاد الناس لي ساكنين فهاد المنطقا مهمشين عندهم الأزبال وسط الحي وحتى قادوس للدار كيدير 50 درهم ولا حتى 100 درهم ما داروهشي ابعدو الواد الحر من البيبان ديالهوم وميلحوش الأزبال فلبيبان ديالهوم كيف بغيتي اكونو ولادهوم إقطعو ماشي غير اريوس إفصلو بنادم على 1000 قطعة ويفتاخرو بيها انسان عيب يلوح ازبال في البيبان ديالهم وولادهوم العبو فيه اكون انسان مييت ميدرش هكاك على داك الشيء كيترباو المجرمبن لا تربية لا نضافة لا حولة ولا قوة الا بالله فحال هاد الشي كاع ما يستناو حتى تجي الدولة تحيد ليهم الزبال
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