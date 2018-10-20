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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النيابة العامة تواجه بوعشرين

النيابة العامة تواجه بوعشرين

السبت 20 أكتوبر 2018 - 13:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرياحي السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:11
نسي المحامي الثاني "وكيل الله سبحانه فوق أرضه " أن يختم كلامه المضحك ب"حسبي الله ونعم الوكيل" على عادة إخوان بن كيران .لم يبقى لدفاع بو عشرين "قرص مسجل" إلا الهروب للتفاهة والخاوي . المتوقع المأكد سيحكم على بو 20 حكما ثقيلا وغرامات مالية أثقل ترجعه من حيث أتى : الفقر وذنوب أبنائه هو من يتقلدها كما عدم إعترافه بالأفعال الإجرامية يكلف خزينة الدولة يعني مال المغاربة ملايير السنتمات
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2 - العيناوي السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:19
كل الدلائل الان تدين بوعشرين . هناك ضحايا وهناك مكتبه بالواضح والكنبة وايضا كاميرات التي في ملكية المتهم وايضا الكاميرات التي الكل شهد بصحتها ومن فيها الا محاموا بوعشرين الذين في البداية كذبوا ان يكون ولو ملامح بوعشرين وان الشخص الموجود هو اسود كسنغالي وبدين جدا حتى ان زيان قال ان بوعشرين ليس لديه مؤخرة فيها "طن" وعندما تبثت الخبرة ان الفيديوهات ليست مفربكة بل انها صحيحة . الان المحامي الادريسي يريد ان يتكلم في موضوع اخر حول السب والشتم لان ليس لهم ما يدافعون عنه . كل شيء اصبح واضح . بوعشرين لا يخرج منها بريئا
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3 - abou sara السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:22
هد الشي معروف المهم من سيؤدي اتعاب حاجي الهيني وقروط
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4 - قضاء التعليمات والتلفون السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:52
أنا لا أثق لا في القضاء الجالس ولا في القضاء الواقف ...القضاء في المغرب محكوم بالتعليمات في مثل هذه الملفات ...القاضي يحرر حكمه ويعلله بناء على ما يملى عليه من الفوق وبالتالي فأنا أبشركم مند البداية بأن بوعشرين ستتم إذانته ولو أخرج العشرات والعشرات من الوثائق تؤكد براءته ...لهذا أضحك كثيرا حينما أسمع من يقول : دعوا القضاء يقول كلمته ...عن أي قضاء تتحدثون عن قضاء السويد أم النرويج لأنكم إذا كنتم تتحدثون عن قضاء المغرب فيجب على الإنسان أن يكون مقرقبا لكي يصدق أضحوكة الاتجار بالبشر المتهم بها بوعشرين...ألم تجدوا في المغرب العامر بالاتجار بالرقيق الأبيض الغارق لأخمض قدميه في جرائم الجنس الجماعي والاغتصاب الجماعي احد تتهمونه بهده الجريرة سوى بوعشرين ...بوعشرين ليس فوق القانون لكنه لا يجب استغلال القانون لفبركة الملفات لعباد الله ولتصفية الحسابات السياسية وقمع الخصوم ...والذين يقولون بان الموضوع يتعلق بالحق العام شأنه شأن أية جريمة عادية فأقول لهم : بالله عليكم عن فبركة الفيدوهات ؟ وسناريو الاعتقال ؟ وسناريو وضع المشتكيات لشكايتهن و...و...و يؤمي بأن الأمر يتعلق بجرائم الحق العام ...باركا
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5 - عبد الرحمان بوفدلم السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:54
المتتبع العادي لأطوار هذه المحاكمات التي أصبحت مفروضة حتى على عامة الشعب فصارت مثل الخبز اليومي و فاتورة الكهرباء، أقول أن المتتبع العادي سيلاحظ أن "المتابع" لم يعد هو بوعشرين بل هم "المحامون" أنفسهم. كلما انتهت جلسة من الجلسات خرجوا إلى بهو المحكمة ليسب بعضهم بعضا و يشتم بعضهم بعضا. و لا يسعنا إزاء هذا الوضع الكارثي إلا أن نقول بأن القضاء عندنا قد انحدر إلى هاوية الضياع. أستغرب أصلا لماذا أعطيت كل هذه القيمة لهذه القضية و للشعب ملايين القضايا لا أحد يتابعها.
إن اللذي قال " لا علاقة" قد لخص كل شيء.
مودتي
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