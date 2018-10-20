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كُتّاب وآراء
الدكالي والفن التشكيلي
السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رشام السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:46
رسم بورتريهات لاشخاص ليس فنا تشكيليا بل فن البورتريه ,شهرة ومعارف الدكالي سمحو له بالبروز 'كرسام' رغم تواضع رسومه
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