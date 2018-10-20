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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كسيكسو يزين الشارع بالقرآن

كسيكسو يزين الشارع بالقرآن

السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:34

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Professeur à l'étranger الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:02
Vous êtes encore jeune, Monsieur, et il vaut mieux que vous cherchiez un véritable travail au lieu de pratiquer la mendicité d'une façon déguisée. Les mauvaises habitudes dans la société marocaine ont la vie dure !
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2 - جونيمار الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:06
خيركم من تعلم القران وعلمه والقرآن له مكانه الخاص والاحترام هذا يسمى يبيع بآيات الله ثمنا قليلا وكأن كلام الله رخيص يتصدق به عمل ليس في محله
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3 - محمد بن السيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:10
جميل أن يتلى كلام الله لوجهه الكريم و طمعا في الأجر و الثواب عند الله في الآخرة لكن أن يتلى لجمع الدراهم فصاحبه يأثم لأن كلام الله ليس سلعة تباع و تشترى
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