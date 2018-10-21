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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سقوط قنطرة يصرع سيدة

سقوط قنطرة يصرع سيدة

الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربية الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:49
بزاااف على هاد الإهمال والاستهتار بأرواح الناس. ثم يأتي مسؤولونا ويتبجحون بكلام منمق رنان حتى يعتقد سامعه أن المغربي يعيش الرفاهية بكل صورها. ..عار عليكم
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23
2 - rodéo الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:50
لو سقط جزء القنطرة على رأس أحد المسؤولين الكبار لأقيمت الدنيا و لا تقعد ! بنادم عندنا رخيص في المغرب
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3 - omar الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:51
كل شيئ مغشوش أين المراقبة .؟؟؟؟الرشوة سبب معضم المشاكل
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16
4 - خريبكي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:54
فعلا المغرب متجه نحو الهاوية...الله يرحم الموتى ويجب على الاهل رفع دعوى من اجل اخد الحق المدني
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5 - الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:55
الله اياخد الحق فالضامين
انا لله و انا اليه راجعون.
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5
6 - ياسر عرفات الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:58
القنطرة في طريق مديونة القنطرة هشة وتما إهمالها أين أنت يا وزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء عبدالقادر اعمارة قطار بوقنادل زهق 7 أرواح بنية تحتية هشة في مدينة سطات القنطرة هشة فسقطت على إمرأة أين أنت
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11
7 - جواد ابير الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:03
نسال الله الرحمان الرحيم ان يرحمها ونتمنى ان لا تتكرر مثل هذه الحوادت المحزنة
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9
8 - المتتبع الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:05
ما زال ما تنساتشي حادثة القطار وها هي اليوم حادثة بالطريق السيار وكل المسؤولين لم يحركوا ساكنا هل هذه حكومة لا اظن لان مكوناتها كلها لا تفكر الا في ماربها الشخصية اما اشعب يموت اللي بغا ويتشرد اللي بغا الحكومة ما مسوقاش
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5
9 - عـــــــــــلال المعقول الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:12
لي ما بغاش يتفهم لي - علاش منين تكون شي حالة حادثة ااو فاجعة فيها ارواح وضحايا - سواء فقطاع اللنقل - او التجهيزز - او اللصحة - او التعليم -- هناك عدة وزراء مشرفين عن كل قطااع - وفي حالة وقوع فاجعة - لا احد يستطيع ان يقف امام وسائل الاعلام ااو الجرائد بتصريح عن اسباب الحادث - هل هدا اهمال - ام عدم كفاءات في المناصب - وشكرا هسبريس
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10 - Ali الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:12
يجب محاكمة وزير التجهيز ومندوبه الإقليمي
بتهمة الاهمال والتقصير في اداء الواجب و تعريض حياة المواطنين للخطر والقتل غير العمد،
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11 - حسن الريفي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:16
ان لله وانا اليه راجعون. وزير التجهيز هو المسؤول الاول . يجب مقاضاته و صوف تعويض لاهالي الهالكة رحمها الله
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12 - محمد بلحسن الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:26
القناطر و الطرق تشكوا زمن السياسة السياسوية الذي شيد طيلة 20 سنة, منذ يوم السبت 14 مارس 1998, قناطر شاسعة و طرق صلبة لناهبي المال العام.
رحم الله الفقيدة شهيدة القناطر و الطرق في زمن الرياء و هدر و نهب المال العام.
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13 - hamid الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:29
أعتقد أن هذه القنطرة رممت أكثر من مرة في الأوراق ومصارفها ذهبت لجيوبهم حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - BENSLIMANE الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:49
المنتخبين و مصالح الصيانة في العمالة و وزارة التجهيز مسؤولة عن تتبع حالة الطرق و القناطر بالمغرب . فإلى متى ؟ هل ننتظر كارتة كمثل التي وقعت بإيطاليا لكي نتحرك؟؟ هناك قناطر اخرى يجب اخدها بعين إلاعتبار كتلك الموجودة بشارع تادارت و بالضبط فوق اوطوروت الرباط : حديد الخرسانة أصبح متعري و ظاهر للعموم !!!
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15 - molahid الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:52
كلشي مبني على الغش الله يستر المغرب غادي الهاوية والمسؤولون كيبررو التقصير ديالهم فمسؤولياتهم الله يخذ فيهم الحق
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