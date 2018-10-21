24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/10/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- تقرير: المغرب والجزائر يخلقان "عدوّاً وهميّا" أمام المشاكل الداخلية
- النيابة العامة تواجه بوعشرين
- الدكالي والفن التشكيلي
- وفاة وخسائر مادية في حادث مروري بالمحمدية
- أجواء "الفانتازيا" في عاصمة دكالة .. أزياء موحدة ومنافسة حادة
ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)
بضربة قاضية في الجولة الأولى .. ربيعي يواصل انتصاراته الاحترافية (4.43)
- العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات - (62)
- خاشقجي .. من أحضان السلطات السعودية إلى انتقاد نظام الرياض - (61)
- تقرير: المغرب والجزائر يخلقان "عدوّاً وهميّا" أمام المشاكل الداخلية - (59)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (44)
- جريمة قتل جديدة تثير الهلع في "مدينة الزهور" - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أزمة السير تخنق البيضاء
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:45