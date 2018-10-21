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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
اليوم العالمي للمراقب الجوي
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 08:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سطحي او كروي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:20
مناسبة لالتاكد من كروية او سطحية الأرض..
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