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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسباب الجريمة بالمغرب

أسباب الجريمة بالمغرب

الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ht.brahim الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:05
لا داعي للبحث بعيدا، أسباب كل المصائب نوعان: الفقر و الجهل. حاربوهم ، يهنأ الجميع.
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2 - amine الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:05
أسباب الجريمة هو الفقر و الجهل
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3 - adil الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:06
من بين الأسباب هو عدم إقتسام ثروة البلاد بالتساوي
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4 - جونيمار الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:09
الجريمة او الجرم هو الظلم كيف تصبح مجرما في رمشة عين أولا ترضع نيدو ثانيا تفتح عينيك تجد نفسك في كريان عشوائي فمحيطه كلاب وحمير وبزناسة لا تسمع إلا سفها سفها ولو متزوجات تراها تسب سب الصبيان الكريانات هم مصدروا الإجرام في المغرب ثانيا المقاهي المشبوهة وثالثا واخيرا الله اهدينا
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5 - salim الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:12
اسباب الجريمة معروفة وتتلخص في بضع اشياء
تراخي قبضة الامن وبطء الاستجابة
الاحكام المخففة والتي لا تردع
السجون اصبحت عبارة عن فنادق مصنفة
انهيار المنظومة الاخلاقية لدى المغاربة
القفة التي تحمل ما لذ وطاب من الاكل والشراب
واخيرا وليس آخرا العفو الملكي بعد قضاء مدة قليلة من المحكومية
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6 - متألمة مما يحصل في البلاد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:14
سبب هاذه الظاهرة الدخيلة علينا هي ...القرقوبي وما أدراك من القرقوبي...إذا حاربوا القرقوبي سينقص عدد جرائم القتل حتى ل 90% وأكثر
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7 - غوبر فريد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:15
العنف له عدة أسباب واهمها تقطع أوصال المجتمع الذي له أسباب سياسية التي تهدف الى تدمير الاسرة والتربية والتعليم وذلك ضمن مخطط رهيب وضع منذ سنوات هدفه التسلط والتحكم في ضروف تغييب الديمقراطية ودولة الحق والقانون .
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8 - جواد ابير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:19
للجريمة اسباب عديدة ومتنوعة ونذكر منها التفكك الاسري وتشرد الاطفال وتسكعهم في الازقة وتحولهم اما لتعصب الديني او الانحراف بكل انواعه كالتعاطي للمخدرات والاتجار في المخدرات والسرقة وغير ذلك
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9 - منار الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:20
أسباب انتشار الجريمة هو غياب القصاص والمخدرات
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10 - ولد علي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:23
اسباب الجريمة في المغرب عديدة منها الحبوب الهلوسة في المقدمة وكل المخدرات الصلبة يجب على الدولة ان تتخذ الاجرءات اللازمة ورا
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11 - الزمر الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:24
السلام، هؤلاء الدين يتعاطون هذه المواد وراء ذالك أهداف يعرفونها جيدا وهي من اجل الإجرام وتبرير ذالك الإجرام ، وهنالك بعض المواطنين مع الأسف يبررون هذه الأعمال لنفس الأسباب ، الإنسان دائمآ هو من يختار الطريق والعواقب ، إما تناول القرقوبي من أجل الإجرام والنسيان، وإما أن يدخل إلى بيت من بيوت الله من أجل ا وعبادة والصلاة من أجل تيسير أموره إنشاء الله.
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12 - اسباب العنف الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:40
كما قلت سابقا أسباب القتل ....هي المخدرات واصعبهم القرقوبي....عاد الفقر والبطالة والإدمان
المغرب خسر
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