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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة الجديدة تطالب بمقبرة

ساكنة الجديدة تطالب بمقبرة

الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - atis الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:46
حنا في الجديدة مبقاش حتى الطرطوار ( هجموا عليه الباعة المتجولين و المقاهي )
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2 - مواطن الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:00
بعد أن فقدو الأمل في المطالبة بالعيش الكريم أصبحو يطالبون بالموت الكريم .. رحمك الله يا عمر... حَكَمتَ فَعَدَلتَ فأمِنتَ فَنِمتَ يا عمر
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