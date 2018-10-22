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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
ساكنة الجديدة تطالب بمقبرة
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - atis الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:46
حنا في الجديدة مبقاش حتى الطرطوار ( هجموا عليه الباعة المتجولين و المقاهي )
2 - مواطن الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:00
بعد أن فقدو الأمل في المطالبة بالعيش الكريم أصبحو يطالبون بالموت الكريم .. رحمك الله يا عمر... حَكَمتَ فَعَدَلتَ فأمِنتَ فَنِمتَ يا عمر
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