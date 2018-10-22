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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
قانون المالية بعيون البّام
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 19:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المختار السوسي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 20:19
ان ما على البام الان فعله ...
هو انشاء حركة اسلامية ... من المنشقين من البيجيدي .. الذين انشقوا منها قبل الانتخابات...السابقة ..
و تكون نواة اسلامية ... تضم الصوفيين و غيرهم من الاسلاميين المعتدلين .. و تضم اسلاميين امازيغ .. ومختلف التوجهات الاسلامية المناقضة للاخوان..
هدف هذه الحركة ... هو الرد و فضح سياسات البيجيدي ... و فضح ارتباطاتهم الاخوانية .. و علاقتهم بالتنظيم الدولي للاخوان المفسدون ..
فكر الاخوان المفسدون .. يجب ان يرد عليه بحركات اسلامية مغربية .. حقيقية شعبية ..
الاسلام المخزني لم يعد له تاثير ... و النخب القديمة .. لم تعد تؤثر .. امام الاسلام الاخواني .. الذي يعتمد على الاعلام و الفايسبوك و الجماهير..
و هذه الحركة لن تكون سياسية .بل دعوية .... بل اسلامية مغربية .. حركة تتجسد فيها التعدد المغربي ..
الصراع الاسلامي... الاسلامي ... سيضعف البواجدة ،... و سيفضح سياستهم المرتبطة بالشرق الاوسط ... و بتنظيمات عالمية ...
وافضل من يفضح سياسة الاخوان ... هو اسلامي مناقض له ...
ترك المنابر الاسلامية للقومجيين و الاخوان المفسدون .. خطا كبير...
هو انشاء حركة اسلامية ... من المنشقين من البيجيدي .. الذين انشقوا منها قبل الانتخابات...السابقة ..
و تكون نواة اسلامية ... تضم الصوفيين و غيرهم من الاسلاميين المعتدلين .. و تضم اسلاميين امازيغ .. ومختلف التوجهات الاسلامية المناقضة للاخوان..
هدف هذه الحركة ... هو الرد و فضح سياسات البيجيدي ... و فضح ارتباطاتهم الاخوانية .. و علاقتهم بالتنظيم الدولي للاخوان المفسدون ..
فكر الاخوان المفسدون .. يجب ان يرد عليه بحركات اسلامية مغربية .. حقيقية شعبية ..
الاسلام المخزني لم يعد له تاثير ... و النخب القديمة .. لم تعد تؤثر .. امام الاسلام الاخواني .. الذي يعتمد على الاعلام و الفايسبوك و الجماهير..
و هذه الحركة لن تكون سياسية .بل دعوية .... بل اسلامية مغربية .. حركة تتجسد فيها التعدد المغربي ..
الصراع الاسلامي... الاسلامي ... سيضعف البواجدة ،... و سيفضح سياستهم المرتبطة بالشرق الاوسط ... و بتنظيمات عالمية ...
وافضل من يفضح سياسة الاخوان ... هو اسلامي مناقض له ...
ترك المنابر الاسلامية للقومجيين و الاخوان المفسدون .. خطا كبير...
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