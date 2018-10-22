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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قانون المالية بعيون البّام

قانون المالية بعيون البّام

الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 19:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المختار السوسي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 20:19
ان ما على البام الان فعله ...

هو انشاء حركة اسلامية ... من المنشقين من البيجيدي .. الذين انشقوا منها قبل الانتخابات...السابقة ..


و تكون نواة اسلامية ... تضم الصوفيين و غيرهم من الاسلاميين المعتدلين .. و تضم اسلاميين امازيغ .. ومختلف التوجهات الاسلامية المناقضة للاخوان..

هدف هذه الحركة ... هو الرد و فضح سياسات البيجيدي ... و فضح ارتباطاتهم الاخوانية .. و علاقتهم بالتنظيم الدولي للاخوان المفسدون ..


فكر الاخوان المفسدون .. يجب ان يرد عليه بحركات اسلامية مغربية .. حقيقية شعبية ..
الاسلام المخزني لم يعد له تاثير ... و النخب القديمة .. لم تعد تؤثر .. امام الاسلام الاخواني .. الذي يعتمد على الاعلام و الفايسبوك و الجماهير..

و هذه الحركة لن تكون سياسية .بل دعوية .... بل اسلامية مغربية .. حركة تتجسد فيها التعدد المغربي ..



الصراع الاسلامي... الاسلامي ... سيضعف البواجدة ،... و سيفضح سياستهم المرتبطة بالشرق الاوسط ... و بتنظيمات عالمية ...

وافضل من يفضح سياسة الاخوان ... هو اسلامي مناقض له ...


ترك المنابر الاسلامية للقومجيين و الاخوان المفسدون .. خطا كبير...
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