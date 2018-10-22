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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
محاولة انتحار بالبيضاء
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - mmmmmmm الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:02
هادشي بزاف.قلة الوعي و قلة الدين وقلة الثقة في قدر الله...للي مالقاش للي بغاه تيحاول ينتاحر...فين الإيمان بالله ...لا دنيا لا آخرة....الله يحسن خواتمنا.
2 - شي واحد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:05
الشعب مجبول على الغوات والسيبة وإذا بحثنل وجدنا انهم يريدون ابتزاز الدولة ليس الا الله يرد بينا للخير
3 - karim samadi الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:05
نساء العدل والاحسان فينما مشيتي تلقاهم، تقول غا عساسات على الفرس اركبو عليها، وا باااز
4 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:08
دائما اطرح على نفسي هدا السؤآل:
علاش كتكون ديما جوقا على أيتها حاجة , سرب من البشر من جميع الأجناس و الأعمار، وفي جميع الأوقات و الأماكن, هادشي إنكان يدل على شئ فهو يدل على ان المواطن معندو مايدار.
فهل حقا المغربي عندو الوقت الكافي باش يتجمع على أيتها حاجة?
علاش كتكون ديما جوقا على أيتها حاجة , سرب من البشر من جميع الأجناس و الأعمار، وفي جميع الأوقات و الأماكن, هادشي إنكان يدل على شئ فهو يدل على ان المواطن معندو مايدار.
فهل حقا المغربي عندو الوقت الكافي باش يتجمع على أيتها حاجة?
5 - مواطنة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:15
هد المغاربة عيقو كاع.وه حتا حاجة معجباهوم مزال نساو الخير تع البلاد.ره بحال هدو لغديين بالبلاد لوور.الصداع كيجبد غر الصداع.
6 - ali الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:17
على ما فهمت من التعليقات على اليوتيب هؤلاء يسكون شقق كراء بدون اداء الواجب فقامت المحكمة بالحكم عليهم بالافراغ .هذا اقل ما يمكن الحكم عليهم به .يجب ان يحمدوا الله ان المحكمة لم اتحكم عليهم بتحمل مصاريف الدعوة .. خلوني نستغل ملك اصحابه مجانا او انتحر . زيد لهل اردك .
7 - لحسن الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:34
وارتين ديور الكراء بلا ما كي خلصوا الكراء.إجبدوا واش كانوا كي دفعوا الكراء
إلى صندوق المحكمة !
وباز.
إلى صندوق المحكمة !
وباز.
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