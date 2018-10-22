24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهامات لأكاديمية الرباط بالمس بالحق في الإضراب (5.00)

  2. مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ" (5.00)

  3. العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور (5.00)

  4. الأمن يحجز مشروبات كحولية وأقراص هلوسة بوزان‎ (5.00)

  5. جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب شحنة خمور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاولة انتحار بالبيضاء

محاولة انتحار بالبيضاء

الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:49

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mmmmmmm الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:02
هادشي بزاف.قلة الوعي و قلة الدين وقلة الثقة في قدر الله...للي مالقاش للي بغاه تيحاول ينتاحر...فين الإيمان بالله ...لا دنيا لا آخرة....الله يحسن خواتمنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - شي واحد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:05
الشعب مجبول على الغوات والسيبة وإذا بحثنل وجدنا انهم يريدون ابتزاز الدولة ليس الا الله يرد بينا للخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - karim samadi الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:05
نساء العدل والاحسان فينما مشيتي تلقاهم، تقول غا عساسات على الفرس اركبو عليها، وا باااز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:08
دائما اطرح على نفسي هدا السؤآل:

علاش كتكون ديما جوقا على أيتها حاجة , سرب من البشر من جميع الأجناس و الأعمار، وفي جميع الأوقات و الأماكن, هادشي إنكان يدل على شئ فهو يدل على ان المواطن معندو مايدار.

فهل حقا المغربي عندو الوقت الكافي باش يتجمع على أيتها حاجة?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - مواطنة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:15
هد المغاربة عيقو كاع.وه حتا حاجة معجباهوم مزال نساو الخير تع البلاد.ره بحال هدو لغديين بالبلاد لوور.الصداع كيجبد غر الصداع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - ali الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:17
على ما فهمت من التعليقات على اليوتيب هؤلاء يسكون شقق كراء بدون اداء الواجب فقامت المحكمة بالحكم عليهم بالافراغ .هذا اقل ما يمكن الحكم عليهم به .يجب ان يحمدوا الله ان المحكمة لم اتحكم عليهم بتحمل مصاريف الدعوة .. خلوني نستغل ملك اصحابه مجانا او انتحر . زيد لهل اردك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
7 - لحسن الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:34
وارتين ديور الكراء بلا ما كي خلصوا الكراء.إجبدوا واش كانوا كي دفعوا الكراء
إلى صندوق المحكمة !
وباز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.