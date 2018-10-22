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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج عسكريين مطرودين

احتجاج عسكريين مطرودين

الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:05

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1 - احساين الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:35
اتعجب من هذ الناس كإقوليك شاركنا في الحرب ....حرب اديال اش 50 مرتزق ما اقضيتوا اعليها واحد كإقوليك اناشد نواب الامة ما شفتي نواب الامة اديالكم اش داروا في الحلوة
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