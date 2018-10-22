جنازة شرطي دهسته سيارة

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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
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الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 23:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Abdou الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:24
كل نفس دائقة الموت اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر وارحم جميع المسلمين
2 - العلوي تطواني الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:25
الله ارحمو و اغفر ليه و اجعلو من اصحاب الجنة ان لله و ان اليه راجعون
3 - المغفرة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:25
الله يرحمو ويصبر اهلو عليه ويعضهوم بالخير
4 - kattani simo الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:34
تغمده الله برحمته تحية اكبار لابناء هذا الوطن الذين يسهرون على، امننا، وراحتنا
5 - عبدالله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:50
انا للله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ويعفو عنك ويجعلك من اصحاب الجنة انت وجميع المسلمين . الله اي شوف من حال هادوك الاولاد وأمهم ويصبر عاءلته .اتمنى من الاه العلي العظيم ان ياخدو المسوولين من حالة عاءلته ويتكلفون لها انشاء الله.
6 - hamid men fes الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:05
الله يرحمو و يوسع عليه ، مكرهناش كون كان دعم بحال هاكا لدوكً المتشردين لي دهساتهوم عارضة الأزياء باربي بمراكش...
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