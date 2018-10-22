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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
عروض أمازيغية لمغاربة العالم
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Discours américains الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:11
حملة انتخابية سابقة لأوانها على الطريقة الأمريكية. إهدار واضح للمال العام في أنشطة لا تحتاج إليها الجالية المغربية بالخارج ولم يطالب بها أحد هناك.
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