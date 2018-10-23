24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/10/2018
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- رئيس "الموساد": التجسس رأس حربة إسرائيل
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
هكذ كان موكب خبز "الكومير" يتعقّب الصباحات البعيدة للمغاربة (5.00)
رصيف الصحافة: قادة العدالة والتنمية يطالبون بطي صفحة بنكيران (5.00)
وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (100)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (88)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (79)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (67)
- "العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مباشر .. كلمة أردوغان
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:03
تركيا سلمت بالصوت والصورة كل ما وقع في القنصلية الى ترامب.وفي الايام القليلة سوف نسمع خبر إزاحة إبن سلمان من ولاية العهد..لهذا السبب كان اردوغان هادئا في خطابه
2 - ابن عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:05
لم يأتي بأي جديد.
منذ اسبوعين نسمع عن وجود ادلة دامغة في القضية لكن لم نرى او نسمع شيأ من هذه الادلة القضية ومافيها تضخيم في تضخيم حتى يقع انفجار يأتي على الاخضر واليابس في المملكة السعودية وهذا هو هدفهم الواحيد تدمير وتشتيت الدول العربية وخاصة المملكة السعودية. ادعو الى التعقل وعدم الانجرار الى هذا المستنقع المظلم. حقا السعودية وقعت في أخطا كثيرة لكنها تبقى الاخ الاكبر للدول العربية قاطبة ولايجب طعنها في هذه الازمة بل وجب الوقوف بجانبها ...
منذ اسبوعين نسمع عن وجود ادلة دامغة في القضية لكن لم نرى او نسمع شيأ من هذه الادلة القضية ومافيها تضخيم في تضخيم حتى يقع انفجار يأتي على الاخضر واليابس في المملكة السعودية وهذا هو هدفهم الواحيد تدمير وتشتيت الدول العربية وخاصة المملكة السعودية. ادعو الى التعقل وعدم الانجرار الى هذا المستنقع المظلم. حقا السعودية وقعت في أخطا كثيرة لكنها تبقى الاخ الاكبر للدول العربية قاطبة ولايجب طعنها في هذه الازمة بل وجب الوقوف بجانبها ...
3 - هشام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:09
أردغان يفجر قنبلة عالمية من البرلمان التركي يحضره أعضاء حزب المصباح و أكد أن العدالة أساس الحكم. و قضية جمال خاشقجي لن تمر مرور الكرام طبقا لجميع القوانين الكونية و يناشد خادم الحرمين بمحاكمة المتورطين في تركيا.
أرى قوة تركية تنبثق اقتصاديا، لجتماعيا و سياسيا و آسف على حزب المصباح الفاشل وعلى مغربي العزيز
شكرا هسبرس
أرى قوة تركية تنبثق اقتصاديا، لجتماعيا و سياسيا و آسف على حزب المصباح الفاشل وعلى مغربي العزيز
شكرا هسبرس
4 - الحقيقة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:18
نفس ما قلته السعودية بالحرف الواحد .
يعني انه كان يحاول القيام بابتزاز السعودية باخبار كاذبة و في الاخير ليس لديه شيء ليقدمه .
حقد هذا الخائن هو جماعة الجهل الاخوان المجرمين على بلاد التوحيد كبيرة جدا ، انظرو اليوم كم استطاعت السعودية في اليوم الاول من المؤثمر الدولي استثمار جلب 50 مليار دولار هذا فقط في اليوم الاول ، بينما تركيا الفاشلة انهيار اقتصادي و لم تستطع بيع حتى سنادتها لتسديد الديون .
تبقى ااسعودية العضمى و يبقى اردو
يعني انه كان يحاول القيام بابتزاز السعودية باخبار كاذبة و في الاخير ليس لديه شيء ليقدمه .
حقد هذا الخائن هو جماعة الجهل الاخوان المجرمين على بلاد التوحيد كبيرة جدا ، انظرو اليوم كم استطاعت السعودية في اليوم الاول من المؤثمر الدولي استثمار جلب 50 مليار دولار هذا فقط في اليوم الاول ، بينما تركيا الفاشلة انهيار اقتصادي و لم تستطع بيع حتى سنادتها لتسديد الديون .
تبقى ااسعودية العضمى و يبقى اردو
تعليق غير لائق
-18
5 - turquie الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:21
pays de democratie...
que les arabes copient!!
que les arabes copient!!
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6