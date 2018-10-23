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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباشر .. كلمة أردوغان

مباشر .. كلمة أردوغان

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:36

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:03
تركيا سلمت بالصوت والصورة كل ما وقع في القنصلية الى ترامب.وفي الايام القليلة سوف نسمع خبر إزاحة إبن سلمان من ولاية العهد..لهذا السبب كان اردوغان هادئا في خطابه
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2
2 - ابن عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:05
لم يأتي بأي جديد.
منذ اسبوعين نسمع عن وجود ادلة دامغة في القضية لكن لم نرى او نسمع شيأ من هذه الادلة القضية ومافيها تضخيم في تضخيم حتى يقع انفجار يأتي على الاخضر واليابس في المملكة السعودية وهذا هو هدفهم الواحيد تدمير وتشتيت الدول العربية وخاصة المملكة السعودية. ادعو الى التعقل وعدم الانجرار الى هذا المستنقع المظلم. حقا السعودية وقعت في أخطا كثيرة لكنها تبقى الاخ الاكبر للدول العربية قاطبة ولايجب طعنها في هذه الازمة بل وجب الوقوف بجانبها ...
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-8
3 - هشام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:09
أردغان يفجر قنبلة عالمية من البرلمان التركي يحضره أعضاء حزب المصباح و أكد أن العدالة أساس الحكم. و قضية جمال خاشقجي لن تمر مرور الكرام طبقا لجميع القوانين الكونية و يناشد خادم الحرمين بمحاكمة المتورطين في تركيا.
أرى قوة تركية تنبثق اقتصاديا، لجتماعيا و سياسيا و آسف على حزب المصباح الفاشل وعلى مغربي العزيز
شكرا هسبرس
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2
4 - الحقيقة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:18
نفس ما قلته السعودية بالحرف الواحد .
يعني انه كان يحاول القيام بابتزاز السعودية باخبار كاذبة و في الاخير ليس لديه شيء ليقدمه .
حقد هذا الخائن هو جماعة الجهل الاخوان المجرمين على بلاد التوحيد كبيرة جدا ، انظرو اليوم كم استطاعت السعودية في اليوم الاول من المؤثمر الدولي استثمار جلب 50 مليار دولار هذا فقط في اليوم الاول ، بينما تركيا الفاشلة انهيار اقتصادي و لم تستطع بيع حتى سنادتها لتسديد الديون .
تبقى ااسعودية العضمى و يبقى اردو
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-18
5 - turquie الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:21
pays de democratie...
que les arabes copient!!
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0
6 - amahrouch الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:22
La montagne a accouché d une souris
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2
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