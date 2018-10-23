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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنشعبون وعجز خزينة المملكة

بنشعبون وعجز خزينة المملكة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 02:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الهاشمي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:13
كفى ضحكا على الشعب واستهتارا به ! هناك نَهْب للأموال،وهناك ميزانيات سمينة تُصرف للمسؤولين الكبار دون ان تعود بأثر إيجابي على الوطن،وهناك جمع بين السلطة والمال،واستئثار ثلة قليلة من المسؤولين على خيرات البلد ووو...
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