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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
جريمة شنعاء في سباتة
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Gala الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:36
أصبح المجرم لا يخاف أي شيء لا حبس ولا قانون ولا ناس الحومة ولا بوليس انه شيء مؤسف. اقتراحاتي هي السجن مع الأعمال الشاقة وحصص من الجلد. العصا هي الدواء الشافي
2 - nabila الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:44
ان لله ان اليه راجعون
للاسف اصبح المغرب يعيش تسيبا واضحا في يوم واحد جرائم متعدد وبشكال مختلفة والسوال يطرح نفسه كيف سيكون مغرب الغد ؟؟
ممكن لا نستطيع ان نتخطى حتى عتبة منازلنا.
للاسف اصبح المغرب يعيش تسيبا واضحا في يوم واحد جرائم متعدد وبشكال مختلفة والسوال يطرح نفسه كيف سيكون مغرب الغد ؟؟
ممكن لا نستطيع ان نتخطى حتى عتبة منازلنا.
3 - حمزة مزار الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:46
لاحول ولا قوة الا بالله الله ياخد الحق في ليكان سباب
4 - هشام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:46
الله إهدي ماخلق هاذ الحياة ولا فيها غير الإجرام الله إحد الباس
5 - احمد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:47
ر حم الله الفقيد والله لااعرف ماذا تنتظر الدولة اصبحت الجريمة كانك تقرا جريدة الصباح هذا هنا والاخر هناك والمشاركة اصبحت تشمل جميع القرى والمدن المغربية وكاننا في مسابقة لاكثر المدن قتلا او تشرميلا والدولة هي من سيسلم الجائزة بالله عليكم ماذا تنتظرون طبعا ان كان هذا غير مقصود اما اذا كان العكس فهنيئا لكم بنتائج المسابقة
6 - nourr الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:47
لا حول ولا قوة بالله. اللهم ان هذا منكر ليرحمو ويصبر اهلو.
7 - حبيبة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:49
أدعو الله ان يلهمكم الصبر والسلوان والله يرحم القتيل وينتقم من هؤلاء المجرمين الذين استباحو أموال وأعراض الناس .من أجل هاتف تقتلون نفسا أهكذا أصبح دم المسلم رخيصا؟ ؟؟اناشد القضاء بتنفيذ حكم الإعدام. واعباد الله رانا تبحبحنا حسبنا الله ونعم الوكيل قلبنا كيتقطع ملي نسمعو مثل هذه الجرائم والتشرميل .الشعب طغى وتجبر وكيقولو المخزن حكار أنا لي شايفة راه العكس
8 - saad الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:51
ذبا هاذ خوتنا هؤلاء القتالة إذا ما سألنا عنهم سنجدهم من دوي السوابق في السرقة والإجرام إذا الاستنتاج الوحيد من وراء إطلاق سراح مثل هؤلاء هو أن الدولة تسخرهم من أجل الجريمة وقتل الأبرياء ولهذا يجب أن يعرف جلالة الملك بان الأبرياء في السجن والبزنازة والقتالة خارجه وذالك بعفوِ ملكي لان الملك تصله القائمة بأن هؤلاء ابرياء أدارو عقلهم هناك من يدفع الاموال ليستفيد من العفو الملكي نرجوا من جلالة الملك تقصي الحقائق قبل الإعفاء على المجرمين دوي السوابق ويحكمون بأقصى العقوبات
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