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كُتّاب وآراء
احتجاج أرباب الشاحنات
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 17:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hamza الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:19
فعلا الوقود ولا باهظ الثمن. و غادي و كايطلع عام علا عام.
غير هوا واحد المغالطة دارها داك السيد لي قال بلي مراكش ممنوع دخل ليه بشاحنة ذات حمولة لا تتعدى 18t ماممنوعاش ايلا فالأمكنة لي فيها راجلين بزاف. اما فالطرق الرئيسية كانشوف يوميا مئات الشاحنات فمراكش كايمرو من الطرق الرئيسية بدون مشاكل.
هادي تظاهرة مزيانة و نتمنا ترتافع الوتيرة ديالها باش يتم ضغط علا المسؤولين لتخفيض ثمن المحروقات.
غير هوا واحد المغالطة دارها داك السيد لي قال بلي مراكش ممنوع دخل ليه بشاحنة ذات حمولة لا تتعدى 18t ماممنوعاش ايلا فالأمكنة لي فيها راجلين بزاف. اما فالطرق الرئيسية كانشوف يوميا مئات الشاحنات فمراكش كايمرو من الطرق الرئيسية بدون مشاكل.
هادي تظاهرة مزيانة و نتمنا ترتافع الوتيرة ديالها باش يتم ضغط علا المسؤولين لتخفيض ثمن المحروقات.
2 - مواطن الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:27
أنتم احتجيتوا علاش تدخلوا الملك في المطالب ديالكم؟ طلبوا المطالب ديالكم و تفاوضوا مع السلطات و الحكومة!!! وطلبوا الله يفك وحايل هاد البلاد كولو آمين.
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