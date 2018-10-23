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كُتّاب وآراء
الفكرون والسرعة وقطار الموت
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - must1900 الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:34
إلى كانت سرعة مابال TGV الله يرحمنا و صافي
2 - بوحاطي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:37
سماوها فالفكرون مسكين شتو التحقيق ديالنا كيداير فالاخير ننتضروا منكم ان تحاسبوا الفكرون المتهم
3 - جونيمار الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:37
المغاربة مقلوبين في التفكير السكة لها حافتين متعاكستين لم تخرج عن إطارها ولو تكن سرعة اواعوجاج في السياقة الله من يعلم هناك شيء ما تسبب في الحادثة مس قابض التحويل أو وضع أجسام صلبة فوق السكة وعلت فوقها ثم انحرفت الله ارحم من مات قدر الله وما شاء فعل
4 - خنيفري الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:40
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم دائما نفس الطريقة في التعامل مع التحقيقات يختارون كبش فداء وهذه المرة سائق القطار. المسؤولين في مكتب السكك الحديدية بي يردون التنصل من المسؤولية القانونية الله ياخد فيهم الحق
6 - عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:51
اليوم فقط زميلة لي في العمل كتاخد القطار قالت لي باللي اليوم تاني القطار بدا كيتزعزع وهبطو التقنيون كيضربو فالسكة. يعني المشكل لازال قائما و أرواح البشر لا تزال لا تعني شيئا لسي الخليع و قطارات الخلعة
7 - دايخ الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:54
اهاهاه مرة السبب سرعة ومرة اعوجاج بالسكة ومرة انتهاء صلاحية المقطورات و المحرك و اخيرا فكرتم في فكرون مسكين
و لما تبين انه بريء بان لبلان في السائق
تخريجة واش من تخريجة هدفها تحميله زيادة على المسؤلية الجنائية المسؤولية المدنية لما لا يكون السبب انتهاء صلاحية القطار برمته ولا سيما أن احد المسافرين صرح انه منذ خروجهم من محطة الرباط المدينة لاحظ اهتزازا في القطار كله قالوا السائق
و لما تبين انه بريء بان لبلان في السائق
تخريجة واش من تخريجة هدفها تحميله زيادة على المسؤلية الجنائية المسؤولية المدنية لما لا يكون السبب انتهاء صلاحية القطار برمته ولا سيما أن احد المسافرين صرح انه منذ خروجهم من محطة الرباط المدينة لاحظ اهتزازا في القطار كله قالوا السائق
8 - sociallllllll الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:55
هههههههقاليك الفكرون هءا الحماق هذا الفكرون ما عمر ادير هاذ الشيء الفكرون كل ما يوصل ليه القطار غادي الوحو وزيدون الفكرون ما عمرو يوقف فوق العمود الحديدي يزلاق وطيح تحليل واعر عند المغربة ههههه لا حولة ولا قوة الا بالله السكة مهلكة والقطارات مهلكن حتى هما. اتقو الله
9 - ولد سيدي يوسف بن علي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:56
ما اضحكني هو كلمة فكرون، بمعنى سلحفات، كانت السبب في خروج القطار من ااسكة، لنفترض انه السبب: ندخل الكوكياجة لسلحفات تحت الة الضغط وننظر في اي وزن ستنكسر، هذا ما نسميه بالضحك على الدقون. غشاء السلحفاة يتعىض للكسر بوزن سيارة خفيفة ولم يتعرض للكسر بواسطة عجلات القطار التي هي من فلاد.... ( معرفت كيفش تيبانو لكم المغاربة...). زيادة على ذلك سائق القطار يسمى mécanicien ou pilote بمعنى اخر هناك ورتءه مجموعة من الاختصاصيين في مجال الصيانة بجميع انواعها... قبل انطلاق الطائرة او القطار. بمعنى آخر ربط المسؤولية ب....... المحاسبة.
10 - عبدالحق الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:57
انه ميت وانثم ميتون وعند ربكم ستحاسبون
11 - abdelkhalek الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:59
المشكل فينا حنا المغاربة كانفهمو فكولشي,غي كايعطيوكوم الميكرو كاتويليو مختصين فجميع الميادين،ا سيدي اش عرفكوم كنتو تما !!
12 - متتبعة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:07
اين هي جمعية الرفق بالحيوان لتدافع عن هذا الحيوان الضعيف البطيء؟
13 - ali الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:10
Ce n’est pas logique pck a chaque avant du train y’a un genre de balai et la tortue ne pèse pas des tonnes allah yj3al lkheir w yahfad had lbled
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