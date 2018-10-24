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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جائزة الكتاب والعالمية

جائزة الكتاب والعالمية

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ايوا شنو بان لينا الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:30
هذا البيان البلاغ القرار الفصل القانون البند الثقافي من على منصة التكريم من سيادة الوزير بيان لبلاغ لقرار لفصل لقانون لبند ثقافي بليغ بليغ جدا
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