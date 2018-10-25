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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
اعتداء بالماء القاطع
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - مغتربة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:13
والله العظيم حتى عيب هدشي. ولاو يتهجموا على عيالات كبار فديورهم بزاف والله. الدراري بيناتكم قيلو عليكم الناس الكبار و حرمة البيوت و تكايسوا على واليديكم راهم هوما الي تايتعدبوا
2 - فرحات الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:14
ظاهرة العنف و التسيب أصبحت شبه طبيعية خاصة بالأحياء المهمشة و دور الصفيح والهجرة القروية نحو المدن حيث أصبحت جل المدن شبه قرى على المنتخبين إيجاد حلول لهذه المعظلة
3 - lasssssssss الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:15
لااله الا الله
لا حول ولا قوة الا بالله
الا اين نحن داهبون
حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله
الا اين نحن داهبون
حسبي الله ونعم الوكيل
4 - مغربية الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:17
الإعدام قليل على أمثال هؤلاء. دمعة واحدة من عين تلك الأم المقهورة تساوي حياة هؤلاء الوحوش. يستحقون ان يكبلوا بالسلاسل ويشغلوا في بناء الطرق والقناطر لعلهم يرجعون عن غيهم ويصبحوا من بني البشر.
5 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:17
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هادشي كيألم و كيأسف بزاف بزاف بزاف حشومة وعار على هاد التعدو بنادم طغا بزاف. بحال هدا الشمكار خاصو ميباتش اليوم فدارهم الحبس مع العمل الشاق ابتداء من الغد إنشاء الله.
6 - توفيق الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:17
أين الجهاز الذي يسمى بالأمن. بغض النظر من كان السبب ما هذا التسيب، هل نحن في غابة أم في دولة اسمها المغرب؟ هذا السؤال حيرني
7 - Peace الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:30
اولا السيوف و الجناوي تعتبر من السلاح الابيض و يعاقب حاملها او مستعملها بخمسة سنوات سجنا. و الما قاطع و السوائل الكيماوية الخطيرة يجب منعها. هناك بعض الاحيان حسد على جمال امراة او فتاة او شاب فيبدؤون بتهديدهم "غادا انخصروليك وجهك" مثلا اذا رفضت فتاة الزواج باحدهم او رمي الما قاطع على ملابسهم الجميلة او شيء من هذا القبيل.
ثانيا الما قاطع ما الفائدة منه?! اذا استعمته في تنظيف المرحاض فيمكن مع الوق ان تصاب بمرض تنفسي او في العيون بسبب الغازات المنبعثة منه. بالاضافة الى انه يتسبب في حفر في المرحاض فيصعب مع الوقت تنظيفه. المرحاض و الحمام يجب تجديده من حين لاخر و ان لا تكون هناك ثقوب او شقق لتسرب المياه و يكون كل شيئ املس لتسهيل عملية التنظيف و تجنب الفطريات و الغمولية. كاستعمال الرخام او الزليج او موزاييك خاص من الزجاج ملصق ببعضه جيدا بمادة لا تسمح بتسرب المياه. للتنظيف يمكن للانسان, اذا لم يجد سوائل تنظيف عصرية بروائح زكية و تحافظ على البيئة, ان يستعمل بكل بساطة جافيل او الخل لانه يقتل الجراثيم و الفيروسات و الفطريات. على اي انا لست متخصصة في هذا المجال, ربما توجد سوائل اخرى.
ثانيا الما قاطع ما الفائدة منه?! اذا استعمته في تنظيف المرحاض فيمكن مع الوق ان تصاب بمرض تنفسي او في العيون بسبب الغازات المنبعثة منه. بالاضافة الى انه يتسبب في حفر في المرحاض فيصعب مع الوقت تنظيفه. المرحاض و الحمام يجب تجديده من حين لاخر و ان لا تكون هناك ثقوب او شقق لتسرب المياه و يكون كل شيئ املس لتسهيل عملية التنظيف و تجنب الفطريات و الغمولية. كاستعمال الرخام او الزليج او موزاييك خاص من الزجاج ملصق ببعضه جيدا بمادة لا تسمح بتسرب المياه. للتنظيف يمكن للانسان, اذا لم يجد سوائل تنظيف عصرية بروائح زكية و تحافظ على البيئة, ان يستعمل بكل بساطة جافيل او الخل لانه يقتل الجراثيم و الفيروسات و الفطريات. على اي انا لست متخصصة في هذا المجال, ربما توجد سوائل اخرى.
8 - الكويت نيوز الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:32
أين هي السلطات المحلية من هذا الظلم ببرشيد ؟؟؟؟ هل رجعنا الى عصر اولاد النعانعي مرة أخرى ؟ هذا دوركم يارجال الحموشي عليكم بالمجرم وأنتم مشهوذ لكم بالكفاءة والقدرات لمثل هؤلاء المجرمين
9 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:33
الموضوع بسيط جدا .. سبب هده المشاكل كلها هي الاحكام المخففة و الأكل و الشرب و الراحة داخل السجون المغربية 5 نجوم ..
و بهادا نستنتج أن الدولة هي التي تريد هادا الامر ليصبح الموطن يطلب الامن فقط و لا يطلب حقوقه .. وادا ركزت جيدا ستجد ان المغرب أحسن من فرنسا كما قال رئيس الحكومة لأنه أفضل فعلا للمشرمليين و خدام الدولة و ..... و شكرا
و بهادا نستنتج أن الدولة هي التي تريد هادا الامر ليصبح الموطن يطلب الامن فقط و لا يطلب حقوقه .. وادا ركزت جيدا ستجد ان المغرب أحسن من فرنسا كما قال رئيس الحكومة لأنه أفضل فعلا للمشرمليين و خدام الدولة و ..... و شكرا
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