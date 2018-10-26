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كُتّاب وآراء
حالة إنسانية تُدمي القلب
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - bensaid الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 01:19
ذنوبنا و ذنوبك على المسؤولين الكبار.حتى كثرو الطلابة و الشفارة و الجهل و الفقر و الفساد و المرض و الحريك....
2 - متألمة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 01:40
الله يشافي ويعافي ياربي والله يكون في عون الوالدين
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