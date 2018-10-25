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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إضراب سائقي الشاحنات

إضراب سائقي الشاحنات

الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 18:44
و لو ما تشتغلوا هناك من يشتغل في مكانكم ليس الكل عمل الاضراب فيئة فقط في جميع انحاء المملكة . الكزوال اتزاد !!! اتزاد على الزبون ليس عليكم من جيوبكم انتم الكل على ظهرالزبون
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