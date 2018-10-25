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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
إضراب سائقي الشاحنات
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 18:44
و لو ما تشتغلوا هناك من يشتغل في مكانكم ليس الكل عمل الاضراب فيئة فقط في جميع انحاء المملكة . الكزوال اتزاد !!! اتزاد على الزبون ليس عليكم من جيوبكم انتم الكل على ظهرالزبون
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