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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المسرح والدولة في مشارف

المسرح والدولة في مشارف

الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العلوي الشريفي هشام الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 01:30
اتمنى وبخلاصة القول ان تاخد الحكومة بعين الاعتبار مشاكل الفنان المالية كما كانت في حكومة كريم العمراني وفي حكومة عبد اللطيف الفلالي رحمة الله عليهم و حكومة التناوب للاستاذ عبد الرحمان اليوسفي واتمنى ان ترجع الحكومة لاحد فطاحلة السياسة في المغرب الا وهو السيد ادريس جطو نظرا لكل زمان مقام لانه جلالة الملك رحمة الله عليه تنبا بهؤلاء لكن للضرورة احكام اتمنى للفنان ان تاخد الحكومة بعين الاعتبار لهذه الشريحة لانها تطفئ الغضب الساري ابتداءا من الاطفال اولا الذين يستمعون من اباءهم ما سيحزن في قلوبهم.............. وما خفي كان أعظم والسلام
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