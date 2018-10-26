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كُتّاب وآراء
دعم منتجي التمور
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدالصمد اليت القاضي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 14:12
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
2 - Hanane hanane الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 14:13
قطاع التمور بالمغرب عرف في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة ، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات. كما ان الوزارة اعطته أهمية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر . فكل الجهود المدخرة من اجل هذا القطاع باتت بالنجاح والازدهار. تحياتي السيد المكلف بالقطاع انت حقا ذخرا للوطن.
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