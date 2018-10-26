24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3813:1616:1718:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل أضحت أعصابنا ملغومة؟! (5.00)

  2. قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  3. اتهامات فساد جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق (5.00)

  4. عزيز أخنوش محق والأمازيغية قضية سياسية بامتياز (5.00)

  5. العملاق الأوروبي "إيرباص" يستهوي الزوار في "إير شو مراكش" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الألعاب واستهلاك الإنترنيت

الألعاب واستهلاك الإنترنيت

الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - GAMER الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:08
أنا بصفتي كڭيمر أرى أن الإنترنيت في المغرب لا تصلح للألعاب الجماعية MULTIPLAYER / ONLINE فمثلا في LoL تحصل على ping يصل في بعض الأحيان إلى ms18500 يعني لا يصلح للعب اللعبة في حين في تونس لديهم 70-40 و في الجزائر و مصر 90 ... أما المغرب فتقاتل من أجل 120-100 ..... بالنسبة لأثمان الحواسيب و الألعاب فلا تقارن بأوربا .... يربح البائع هنا 2000 درهم على كل حاسوب ... بالنسبة للألعاب فمن الأحسن تحميلها من IGG أو skidrowreloaded.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.