24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/10/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- هل أضحت أعصابنا ملغومة؟!
- مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ"
- مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019
- فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف
- قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية
قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)
العملاق الأوروبي "إيرباص" يستهوي الزوار في "إير شو مراكش" (5.00)
- حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة - (595)
- الحكومة تصادق على استمرار التوقيت الصيفي - (453)
- مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي - (161)
- "الجن" يُثْري رقاة مغاربة .. أبو حفص: القرآن لا يعالج الأمراض - (94)
- نقابة سككيين تندد بسرعة التحقيق ومقاضاة سائق "قطار بوقنادل" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الألعاب واستهلاك الإنترنيت
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - GAMER الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:08
أنا بصفتي كڭيمر أرى أن الإنترنيت في المغرب لا تصلح للألعاب الجماعية MULTIPLAYER / ONLINE فمثلا في LoL تحصل على ping يصل في بعض الأحيان إلى ms18500 يعني لا يصلح للعب اللعبة في حين في تونس لديهم 70-40 و في الجزائر و مصر 90 ... أما المغرب فتقاتل من أجل 120-100 ..... بالنسبة لأثمان الحواسيب و الألعاب فلا تقارن بأوربا .... يربح البائع هنا 2000 درهم على كل حاسوب ... بالنسبة للألعاب فمن الأحسن تحميلها من IGG أو skidrowreloaded.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1