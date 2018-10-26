24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/10/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- هل أضحت أعصابنا ملغومة؟!
- مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ"
- مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019
- فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف
- قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية
قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)
العملاق الأوروبي "إيرباص" يستهوي الزوار في "إير شو مراكش" (5.00)
- حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة - (595)
- الحكومة تصادق على استمرار التوقيت الصيفي - (459)
- مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي - (161)
- "الجن" يُثْري رقاة مغاربة .. أبو حفص: القرآن لا يعالج الأمراض - (94)
- نقابة سككيين تندد بسرعة التحقيق ومقاضاة سائق "قطار بوقنادل" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غضب من تأخر القطارات
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - abderrazak الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:55
الحالة أصبحت عادية والقطارات تعمل بشكل كامل
تعليق غير لائق
-43
2 - ايمان الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:55
الم يقل لكم السيد الوزير الأول أن مستوى العيش و قوانين المغرب احسن من فرنسا. ...فلماذا الاحتجاج ؟؟؟؟ نحن الدين لا نفهم
...
...
3 - جبلي ابن الجبل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:57
متأخر يمكن بسبب السرعة المفرطة لي ماشي بها السائق
4 - منير الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:58
في الدول المتخلفة مثل هده الأمور جد عادية ..لا يعطون للمواطنين أدنى قيمة أو إعتبار
5 - ali le vrai الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:59
نحن نناقش تأخر القطار في حين يجب مسائلة المكتب السككي هل يعقل بعد 62 عام من الإستقلال و الخميسات محرومة من خط سككي و هي تنتمي لجهة الرباط و الغريب أن الرباط و قنيطرة و سلا و تمارة مرتبطة بينها و الإستتناء يطال خميسات تيفلت القرية سلا الكاموني و هو محور أقرب إلى مكناس
6 - نجم الدين الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:01
شيء طبيعي غادي يولي تأخر ديال القطارات لأن السائقين غادي يولي يخافوا ﻷنهم شافو واحد بحالهم حملوه مسؤولية وقالو أنه كان غادي بسرعة رغم أن القطارات دائما متأخرة!!!! فقالوا أحسن شي هي نمشيو بشوية ولا غير ندفعوه باش حتى الا وقعت شي حادثة لاقدر الله مايقولوش ثاني السرعة..
7 - غيور الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:02
المغرب متأخر عن العالم بسنوات ضوئية،فلا تستغربوا تأخر القطارات.المغرب في تأخر
8 - الهاشمي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:05
القطار متأخر دائما، الترامواي دائما متأخر، نتمنى على أعلى سلطة في البلاد التدخل وإعادة الهيكلة لجميع قطاع المواصلات وإعفاء المسؤولين الحاليين منهم الخليع الذي لو كان في دولة تحترم أرواح المواطنين لقدم إستقالته وقدم للعدالة هو وسلسلة من المسؤولين عوض كبش فداء واحد، جلب مسؤولين من اليابان لتسيير قطاع المواصلات والصحة و التعليم ووضع قوانين في شتى المجالات هو الحل لإنقاذ البلاد والعباد لأنه وبكل بساطة لدينا أكبر عدد من الفاشلين في المسؤولية.
9 - كمال الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:17
هاذ المشكل ولا كبير حتي علي الحكومة اذا الحل هو تدخل الملك. للمعرفة أين أموال التي تصرف علي هذه الشركة التي هي علي حافة الإفلاس وهي ليست للشركة وإنما في الأصل للدولة بمنعني للشعب جميع القطارات عير صالحة للعمل اما الموظفين ينقصهم التكوين كلهم من صغيرهم حتي اكبر مسؤولية لأنهم لا يعرفون ان القطارات ليست كوسيلة للنقل وإنما هي تواكب التقدم والتنمية المغرب كل المحطات عير كاملة من ناحية الإصلاحات الأموال تصرف ولا نعرف أين تصرف اما السكك الحديدية فهي في خبر كان أرجوا مراجعة هاذ المشكل
10 - Adil الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:19
Je suggère aux personnes qui ont été affectées gravement par les retards de ne pas payer les tickets de trains !!!
en 2015 j'ai raté mon vol depuis l'aeroport de Casablanca à cause de 50 min de retards d'un train partant de casa port a l'aeroport, j'ai ecrits a l'oncf et j'ai jamais recu d'excuse ni de dédomagement !
en 2015 j'ai raté mon vol depuis l'aeroport de Casablanca à cause de 50 min de retards d'un train partant de casa port a l'aeroport, j'ai ecrits a l'oncf et j'ai jamais recu d'excuse ni de dédomagement !
11 - ilyalou الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:20
أتساءل من أين أتى الخليع بتلك النسبة التي يروجها ويقول أن 68٪ من المغاربة راضون على خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية؟!؟!!؟
مهزلة
مهزلة
12 - المهلهل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:26
متفق مع ساءىقي القطارات ان يتمهلوا في السرعة بعدما ان حملت لجنت التحقيق مسءىوولية حادثة بوقنادل للساءىق .
13 - صالح صالح الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:43
قال الوزير اﻻول إن حالنا احسن من حال فرنسا. وتوقف عن الكﻻم. كمن وقف عند قوله تعالى (ويل للمصلين ).
ولو أكمل كﻻمه لقال : نحن احسن من فرنسا في الزلط والبطالة والفساد المادي واﻻخﻻقي والرشوة .و و و و .وحدث وﻻ حرج. فكل ذي منصب ينتقم من الشعب في ميدان اختصاصه.والله وليهم.
ولو أكمل كﻻمه لقال : نحن احسن من فرنسا في الزلط والبطالة والفساد المادي واﻻخﻻقي والرشوة .و و و و .وحدث وﻻ حرج. فكل ذي منصب ينتقم من الشعب في ميدان اختصاصه.والله وليهم.
14 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 14:01
ولله في عطلتي الصيفية قادما من المانيا , كان علي أن أركب قطار من المحمدية إلى كازا بورط يوم 2.09.2018 مع الساعة 13h37 إنتضرنا أكتر من ساعة من تعطال, التي لاحضته عند الإنتظار هو أنه لا أحد إحتج كأن الكل تعود على الإنتضار, مشيت حتجيت قال ليا مدير المحطة ,راه ماشي بوحدك لي كات تسنا .... معرفتش باش نجاوبو
15 - متدخل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 14:01
سبحان الله قطار المغرب يسير بسرعة مفرطة تتجاوز 158 كلم في الساعة في نفس الوقت هدا الاخير دائما متاخر السؤال المطروح هو اين يدهب هدا القطار
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15