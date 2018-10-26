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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تراجع دور الأحزاب السياسية

تراجع دور الأحزاب السياسية

الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أم فدوى الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:38
تراجع في دور الاحزاب و زيادة في دعم نفس الأحزاب ...الحماق بالاوراااق...
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2 - الطيب بنكيران بنكيران الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:49
سبب تراجع الأحزاب مرده انها بعيدة كل البعد عن مشاكل التي يعاني منها الشعب، كالبطالة والغلاء والتعليم والرعاية الصحية. همهم الوحيد هو وجودهم في الصفوف الأمامية لظهورهم في قنوات الصرف الصحي وما شابهها. لقد نجح المغرب العميق، والديناصورات والتماسيح والعفاريت في افراغ مضمون الأحزاب حتى أصبحت كلها تغرد مع السرب : ان العام زين. لذالك تراهم يقضون الوقت في العراك والجدال العقيم الذي لا يفيد المواطن.
بالامس القريب قدمت احدى قنوات التلفزة الاوروبية ان رئيس حزب الخضر سوف لن يترشح لرئاسة الحزب السنة القادمة، فسألوه عن السب، فقال: لقد قضيت 8 سنوات وهي كافية، والآن اتمنى ان يعثر الحزب على خلف لي. قارن مع ما يسمى " بااحزابنا.....اصاب بالقرف والغثيان.
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