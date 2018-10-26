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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أرباب الشاحنات

احتجاج أرباب الشاحنات

الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 15:23

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1 - hamid الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:33
المتدخل من اكادير يقول انه يهمه المواطن ثم يقول الحمد لله ماطيشة وصلات عشرين درهم الكل يعرف ان المصلحة الشخصية هي المحرك الرئيسي لكل تظاهرة اما مصلحة المواطن فهي مطية لكل من اراد بحقيق مصلحته الشخصية
المازوط غالي على الجميع والسوق مفتوحة للجميع والقانون لا يحمي المغفلين
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