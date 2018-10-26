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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مخاطر الساعة الإضافية

مخاطر الساعة الإضافية

الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربية الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:29
واش السي العثماني معارفش هاذ المخاطر ولا باغي فينا الخدمة
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2 - عادل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة ايجابية لا ضرر حاصل انما هو العحز والكسل والنوم العميق والسهر الطويل، ساعة كلها حيوية ونشاط خصوصا نسيم الصباح،الحمدلله على الابقاء على هذه الساعة المباركة
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3 - Ziryab الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:31
لا زلت لا أفهم سبب هذه الهوة بين السياسات الحكومية و المطالب الشعبية. خصوصا مع إصرار المسؤولين في كل مرة على تبني قرارات لاشعبية. المسؤولون فوق الجبل. أغلبهم وصلوا هناك بالمظلات. و الشعب في قاع الواد. و لا يبدو أن هناك وسائل تواصل بينهما. لا الحكومة تريد أن تنزل إلى الواد و لا الشعب باستطاعته تسلق الجبل لليصال مطالبه لرأس الهرم.
ما معنى التحول إلى غريتيتش +1 ؟ و القول أن ذلك لربح ساعة من الضوء. ففي الوقت الذي تربح ساعة؛ تخسر خمس ساعات في انتظار القطار و ستة أشهر لموعد في المستشفى أو سنين في المحاكم. هل من يدعي جرصه على ساعة يتجاهل كل هذا التأخير بالساعات و الأيام و الشهور و السنين؟ أليس لمن يريد ربح الوقت أن يضبط ساعة المرافق العمومية أولا ؟
كان المغرب يشتغل بنفس توقيت فرنسا. لكن أضافت فرنسا ساعة عندما خضعت للإحتلال الألماني و أبقت عليها بعد التحرير.و اليوم المغرب قرر الإلتحاق بها كماكان الحال أيام الحماية
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4 - متضررة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:33
قولها ليهم الله يرحم ليك الوالدين قال ليك فيها مصلحة صحية ...مصلحتهم هما الاقتصادية أما مصلحة الشعب فحاشا لله أن يفكرو فيها...................................
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5 - متذمر من هذا القرار الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:33
يجب مقاضاة حكومة الذل و العار في المحكمة الدولية..
.. أبناء الشعب سيذهبون في الظلام الدامس للمدارس و أبناء الذئاب يضيؤون طريقهم بالفوانس.. تبّا ً لحكومة ٍ همّها تفقير المواطنين على حساب خاطر المقررين.. تبّا للذئاب الملتحية الذين صعدوا للسدّة العالية على حساب صناديق الاقتراع الخالية.. تبّا لحزبكم حزب النذالة و التعمية.. أفرغتم بكبتكم الميزانية فهذا وزيركم مع مدلكّة زانية و هذا خطيبكم مع عشيقة دانية.. و المغرب.. المغرب خربتموه بقراراتكم الأنانية.. تبّا ً ثم تبّا ً ثم تبّا ً لكم يا أحقر حكومة ٍ شهدتها الدولة العلوية.. أسقطوا عنّا الجنسية و اربحوا بالوطنيّة.. و انعموا بساعتكم الفرنسية .. فنحن أصبحنا أمامكم كالبهائم أو كالأنعام.. قتلتم أحلامنا و دمّرتم مستقبلنا و قطعتم آمالنا.. بمخططاتكم الخماسية و الثلاثية و الزيادات الوحشية.. لكم أجسادنا و أرزاقنا و لنا الله..
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