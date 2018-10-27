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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | في معرض التمور المغربية

في معرض التمور المغربية

السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:59

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Hanane hanane السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:05
قطاع التمور بالمغرب عرف في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة ، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات. كما ان الوزارة اعطته أهمية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر . فكل الجهود المدخرة من اجل هذا القطاع باتت بالنجاح والازدهار. تحياتي للسيد اخنوش انت حقا ذخرا للوطن.
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2 - متفائل السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:08
صراحة متفائل المغرب في الطريق الصحيح جميعا و معا لتنمية بلادنا الغالية الله إحفظنا و إحفظكم جميعا يارب
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3 - amal lmir السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
اخنوش وزير في المستوى يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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4 - nasser karim السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
معرض الثمور والعديد من لاشغال التي ان دلت فانها تدل عمل سيد اخنوش وحنكته في تسيير الأمور.
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5 - ghita السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:10
الحمد لله على هذه الفاكهة الثمينة، فبفضلها اصبحت هذه المدينة الجميلة معروفة على الصعيد العالمي. اضافة لمؤهلاتها السياحية
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