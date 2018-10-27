24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/10/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (246)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (172)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (128)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (121)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مروحيات تغري الجيش المغربي
السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - belaoud mustaph السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:01
انه المغرب بلاد العجاءب كما يقول بعض الزجالة.اليس القطار فاءق ااسرعة من عجاءب المعرب شكرا لك يامن نصره الله وحفضه وايده ياقاءدنا الى المجد بين الامم اللهم احفضه بحفضك داءما وابدا.....
2 - assifnwourgh السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:08
زوق تبيع يا مسكين.. كاليك آخر مكاين فتكنولوجيا هيا هاذ الطيارة.. ☺
3 - المعلق الأمازيغي السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:21
فقط سؤال بسيط جدا أبن هي وما هو مصير الطائرة المروحية لوزاة الصحة في عهد الحكومة السابقة ؟؟؟
وهل هذه المروحيات فقط للأشخاص المهمين فقط دون تزويد مستشقيات االمغرب بمروحيات للإسعاف الطبي على الأقل؟؟؟
وهل هذه المروحيات فقط للأشخاص المهمين فقط دون تزويد مستشقيات االمغرب بمروحيات للإسعاف الطبي على الأقل؟؟؟
4 - ابو حنظلة السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:24
يقول المثل المغربي(دير مادار جارك ولا حول باب دارك) المغرب ليس إستتناء في شمال افريقيا ،تونس تمتلك من المروحيات العسكرية المتطورة مثل UH-60M black hawk ومروحيات OH-58D Kiowa فكيف للمغرب الا يقتني مروحيات هجومية متطورة وقد اكل الدهر وشرب على مروحيات فرنسية قديمة؟؟البعض جاهل لميزانية الجيش ويظن ان الحكومة المبجلة بالله هي من تصرف على ميزانية صفقات التسليح ؟؟هدا عار من الصحة ،الحكومة لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد بصفقات الجيش الملكي،عار ان تمتلك تونس والجزائر مروحيات هجومية ونحن ما زلنا لم نطور بعد سلاح المروحيات.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4