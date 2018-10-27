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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مروحيات تغري الجيش المغربي

مروحيات تغري الجيش المغربي

السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - belaoud mustaph السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:01
انه المغرب بلاد العجاءب كما يقول بعض الزجالة.اليس القطار فاءق ااسرعة من عجاءب المعرب شكرا لك يامن نصره الله وحفضه وايده ياقاءدنا الى المجد بين الامم اللهم احفضه بحفضك داءما وابدا.....
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-9
2 - assifnwourgh السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:08
زوق تبيع يا مسكين.. كاليك آخر مكاين فتكنولوجيا هيا هاذ الطيارة.. ☺
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7
3 - المعلق الأمازيغي السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:21
فقط سؤال بسيط جدا أبن هي وما هو مصير الطائرة المروحية لوزاة الصحة في عهد الحكومة السابقة ؟؟؟
وهل هذه المروحيات فقط للأشخاص المهمين فقط دون تزويد مستشقيات االمغرب بمروحيات للإسعاف الطبي على الأقل؟؟؟
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1
4 - ابو حنظلة السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:24
يقول المثل المغربي(دير مادار جارك ولا حول باب دارك) المغرب ليس إستتناء في شمال افريقيا ،تونس تمتلك من المروحيات العسكرية المتطورة مثل UH-60M black hawk ومروحيات OH-58D Kiowa فكيف للمغرب الا يقتني مروحيات هجومية متطورة وقد اكل الدهر وشرب على مروحيات فرنسية قديمة؟؟البعض جاهل لميزانية الجيش ويظن ان الحكومة المبجلة بالله هي من تصرف على ميزانية صفقات التسليح ؟؟هدا عار من الصحة ،الحكومة لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد بصفقات الجيش الملكي،عار ان تمتلك تونس والجزائر مروحيات هجومية ونحن ما زلنا لم نطور بعد سلاح المروحيات.
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