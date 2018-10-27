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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بقاء الساعة الإضافية والدراسة

بقاء الساعة الإضافية والدراسة

السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:07

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - chit and chit السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:17
لا نريد صدقة لوجه الله ،المسؤول عن هده الفضيحة وجب ردعه لانه لم يحترم حقوق الطفل ولا المرأة و المسنين ولا الموضفين ولا مكونات الشعب المغربي stop mensonges, stop conneries
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22
2 - ابو حنظلة السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:19
رئيس الحكومة ليس بنبي الله حتي يفتي علينا فتواه فيما بخص شؤونا رئيس الحكومة من الشعب والى الشعب ومن خرج علينا مصيره إضراب وطني شامل والله المستعان.
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28
3 - يوسف الزهري السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:21
والله الى راه عندهم الحق هاد اللخوت كيبان لية احسن حل هو بالمضاهرات وخ هيا شوية صعيبة ولكين المحاولة
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16
4 - علال السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:23
معهم حق . الساعة يجب أن تبقى ماهو المشكل
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-45
5 - فلان السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:32
أضفناها لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر ثم تسعة أشهر والآن لسنة كاملة هذا معيار تدريجي مدروس
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7
6 - elhaou hassan السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:36
ان الناس اللدين قرروا زيادة هاته الساعة لايشعرون بأضرار ها على اليد العاملة والطبقة الشغيلة التي تحمل المرارة الكبرى والعبء الثقيل وبهدف الطبقة يرتقي الأغنياء لأن هده الطبقة تبدأ عملها ابتداءا من الرابعة صباحا والتي هي التالتة صباحا في هدا البرد القارس وانا واحد منهم .أشكو أمري لله وأقول للمسؤول لين حسبي الله ونعم الوكيل
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10
7 - المرزوقي السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:44
موعدنا يوم الأحد ل شاء الله للخروج ضد هاذا
القرار وشعارنا ارحل يا العثماني
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8
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